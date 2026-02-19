Audible introduce la funzione Leggi e Ascolta per un'esperienza ancora più immersiva

La nuova funzione di Audible consente di sincronizzare in tempo reale gli ebook del catalogo Kindle con gli audiolibri, offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente e dinamica.

Amazon Audible accoglie una nuova funzionalità in grado di sincronizzare in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Si tratta di una novità volta a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, dato che gli utenti potranno leggere e riprodurre l'audio simultaneamente.

Come funziona Leggi e Ascolta Come anticipato, questa funzione consente di sincronizzare in tempo reale gli ebook del catalogo Kindle con gli audiolibri. Se possedete entrambi le edizioni dello stesso titolo, ovvero l'audiolibro e la versione Kindle, il sistema attiverà automaticamente la funzione. Nella parte in alto a destra dello schermo sarà infatti presente la funzione Leggi e Ascolta, che riprodurrà l'audio mentre il testo scorrerà sullo schermo, sincronizzando le parole scritte con la voce. La funzione Leggi e Ascolta di Audible Inoltre, Amazon identificherà automaticamente le corrispondenze tra ebook Kindle e il database audio, in modo da segnalarvi i contenuti compatibili. Nella libreria potrete trovare un filtro in grado di mostrare tutti i titoli disponibili in un unico posto, senza dover effettuare ricerche manualmente. Insomma, si tratta di un ottimo modo per godere di lettura e ascolto in modo fluido. Ricordiamo che Amazon ha già proposto in passato la tecnologia Whispersync for Voice, ma presentava alcune limitazioni. Quest'ultimo salvava i progressi di lettura tra i due formati, in modo da permettere il passaggio da Kindle ad Audible senza alcuna interruzione.