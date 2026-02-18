Amazon Kindle Unlimited in offerta: provalo gratis o sfrutta la promozione per ben due mesi

Che si tratti di libri dedicati ai videogiochi o alle saghe più famose, Kindle Unlimited ti darà accesso a un ampio catalogo. Se vuoi provarlo, è possibile usufruire di una prova gratuita per 30 giorni e potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. In alternativa, puoi sfruttare la promozione pagando 4,99 € per due mesi, invece di 19,98 €. Approfittane andando su questa pagina o cliccando sul box qui sotto. Assicurati di scegliere manualmente l'opzione da te preferita, ovvero 30 giorni gratis o 2 mesi di promozione. Specifichiamo che la versione in prova gratuita non è disponibile se l'hai già usata da poco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.