L'RPG musicale People of Note ha una data di uscita, annunciata in trailer

Annunciato lo scorso settembre , abbiamo visto poi svelato il cast di doppiatori e cantanti , che in un gioco di questo tipo hanno una certa importanza.

Il particolare gioco di ruolo musicale a turni People of Note ha una data di uscita , annunciata oggi cn un trailer da Annapurna Interactive e Iridium Studios: sarà disponibile dal 7 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Scontri a base di musica

In People of Note, ogni combattimento a turni si svolge in maniera alquanto innovativa: durante il combattimento assistiamo a una performance interattiva di musica dal vivo che si evolve in base alla situazione dello scontro, con attacchi e mosse che dipendono dal ritmo.

I diversi personaggi inoltre sono specializzati in vari generi musicali, quindi diventa anche necessario mischiarli insieme per creare un party equilibrato ed efficace, con effetti davvero notevoli.

La storia di People of Note si basa su Cadence e la sua quest per raggiungere il successo nel panorama musicale, dopo essere stata eliminata da un contest.

Viaggiando da un posto all'altro, Cadence nel frattempo completa anche la sua band con musicisti eclettici e potenti provenienti da terre lontane.

"Ma qualcosa sta covando in lontananza..." Si legge nella descrizione, "la Convergenza Armonica sta sconvolgendo le energie musicali del mondo e forze oscure stanno lavorando dietro le quinte per distruggere le armonie naturali di Note. Non era nella scaletta, ma Cadence e gli altri devono farsi avanti e assicurarsi che la musica stessa abbia ancora un futuro sul palco".