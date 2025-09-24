People of Note, l’originale musical RPG tra KPop Demon Hunters e Clair Obscur: Expedition 33

Jason Wishnov, il creative director di People of Note, sa perfettamente come attirare la nostra attenzione mentre ci presenta il suo nuovo videogioco. Lo fa scegliendo molto bene le sue parole mentre ci descrive la dinamica principale del nuovo titolo di Iridium Studios. " Immaginate KPop Demon Hunters che incontra Clair Obscur: Expedition 33 ". Siamo abbastanza sicuri che il secondo titolo non abbia bisogno di presentazioni, ma anche l'altro è reduce da un successo fenomenale. Si tratta di un film animato targato Netflix che ha spopolato in tutto il mondo, nel quale un gruppo femminile di k-pop combatte i demoni a suon di musica. Interessante è il fatto che entrambe le opere siano essenzialmente figlie di ibridazioni: un gioco di ruolo giapponese fatto però in Francia, e una storia sul pop coreano prodotta in America (anche se scritta da un'autrice coreana: Maggie King). Ecco, anche People of Note è un ibrido: mezzo musical, mezzo RPG e con una personalità esplosiva. D'altronde continua una lunga tradizione iniziata da Iridium nel 2011 con Before the Echo, dove musica e gameplay andavano già a braccetto.

Tra musical e gioco di ruolo

People of Note viene descritto come "un musical condensato all'interno di un videogioco". Prima di vedere il trailer, ci chiedevamo concretamente cosa significasse questa definizione, e in realtà alcuni dubbi permangono anche dopo, dal momento che il montaggio rende tutto squisitamente coeso, ma poi, pad alla mano, bisognerà vedere come Iridium Studios ha gestito i ritmi. Il trailer, comunque, inizia con la protagonista che partecipa a un concorso canoro, un talent show, dove però capisce di dover formare una band. La narrazione procede attraverso la musica e il testo della canzone, che ci racconta quello che i personaggi si dicono e pensano. La frontwoman della band è una ragazza con dei lunghi capelli raccolti in una coda alta e un ciuffo blu da pop star, ha una splendida voce, e il sound della canzone che accompagna il trailer sembra uscito da un classico Disney.

La protagonista di People of Note è un'eccezionale cantante pop

Le cose si fanno interessanti quando arriva in scena un nuovo personaggio. Un uomo dall'aspetto tosto, che impugna una chitarra elettrica, ha le braccia muscolose e piene di tatuaggi. Sembra il chitarrista di un gruppo metal. E poi arriva anche un terzo personaggio, vestito come fosse uno stilosissimo DJ di musica elettronica. Attraverso questi personaggi apparentemente agli antipodi, People of Note ci racconta quella che sarà la sua meccanica principale: ogni membro della band rappresenterà un genere musicale diverso, e combinerà le sue sonorità con quelle degli altri. Mescolando le abilità dei personaggi verremo ricompensati non solo da un gruppo più funzionale, ma anche da nuovi stimolanti mix musicali. Il sistema di combattimento sembra proprio arricchito da quelle interazioni che abbiamo apprezzato in prodotti recenti come Clair Obscur: Expedition 33, con azioni da eseguire al momento giusto per guadagnare bonus ai danni.