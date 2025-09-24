Annunciato Demi and the Fractured Dream un gioco che celebra la serie Zelda in ogni possibile modo

Durante il suo showcase, Annapurna Interactive ha annunciato la pubblicazione di Demi and the Fractured Dream di Yarn Owl, un gioco che non è un semplice clone di Zelda , ma un modo per celebrare un momento traumatico della vita dello sviluppatore, Fabian Willis, che ricevette The Legend of Zelda: A Link to the Past in regalo dal padre, poco prima che questi morisse. Per anni Willis ha desiderato di realizzare un suo Zelda, e ora pare esserci riuscito.

Il Journey di Zelda

Ad aiutarlo è stato Chris Hofmann, programmatore che lo ha visto disegnare artwork per il gioco su Twitch, che si è lasciato coinvolgere dalla sua passione.

Per l'occasione, Annapurna ha mostrato un trailer con tanto gameplay. Il protagonista, Demi, è un voidsent, un essere completamente vuoto e con un passato avvolto nel mistero.Demi and the Fractured Dream, il nuovo videogioco di Yarn Owl è un action adventure sulle orme di ZeldaGuardando il video è chiara anche l'ispirazione a Journey di thatgamecompany, tra sciarpe svolazzanti e surfate sulla sabbia, nonché per lo stile grafico generale.

Il gioco è formato da diverse ambientazioni, come una foresta, una piana, un lungo ponte sospeso q tante altre ancora. Vediamo anche il protagonista affrontare un dungeon e combattere contro dei nemici, combattendo con una strana spada e schivando i colpi dei nemici.

Attualmente Demi and the Fractured Dream non ha una data d'uscita ufficiale. Si parla di pubblicazione nel corso del 2026, in data ancora da destinarsi. Comunque sia, è già giocabile sullo showfloor del Tokyo Game Show, per tutti i visitatori.