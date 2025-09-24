0

Annunciato People of Note, un GDR che mescola musica e combattimenti a turni

Annapurna Interactive e Iridium Studios hanno annunciato People of Note, un peculiare mix tra un GDR a turni e un musical.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/09/2025
La protagonista di People of Note

Durante l'Annapurna Interactive Direct from Tokyo, Iridium Studios ha svelato People of Note, un gioco di ruolo a turni con una forte componente musicale, descritto dai suoi creatori come "Kpop Demon Hunters che incontra Clair Obscur: Expedition 33".

Attualmente in fase di sviluppo, People of Note non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è previsto su PS5, Xbox Series X|S e PC, sia su Steam che su Epic Games Store. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre un primo sguardo ai toni, alla direzione artistica, alla colonna sonora e alle meccaniche di gioco, lasciando intuire un progetto anche piuttosto ambizioso.

Sconfiggere i nemici a suon di musica

Il gioco viene definito come un "musical condensato in un videogioco", dove la narrazione si intreccia con le canzoni e i testi, dando voce ai pensieri e alle emozioni dei protagonisti. La storia ruota attorno a una giovane cantante dal look pop e dalla voce potente, che partecipa a un talent show e finisce per formare una band.

People of Note, l'originale musical RPG tra KPop Demon Hunters e Clair Obscur: Expedition 33 People of Note, l’originale musical RPG tra KPop Demon Hunters e Clair Obscur: Expedition 33

Ogni membro del gruppo rappresenta un genere musicale distinto, dal metal all'elettronica, e le loro abilità si combinano in combattimenti a turni ritmati, dove il tempismo e la sinergia tra i personaggi sono fondamentali per ottenere bonus e creare mix sonori sempre più potenti. Il risultato è un sistema di gioco che, almeno sulla carta, promette varietà, profondità e una forte identità stilistica.

