D-Topia è un'avventura narrativa in un mondo futuristico dove gli umani hanno perso il libero arbitrio

In occasione dell'Annapurna Interactive Showcase, il team di Marumittu Games - studio giapponese fondato dagli ex Level-5 Akira Mitsuhashi e Hiroco Shiino - ha presentato con un trailer il suo nuovo progetto D-Topia , precedentemente noto come Project D.

Un gioco semplice, ma con scelte drastiche

Il gameplay ruota attorno all'interazione con personaggi e animali, ciascuno portatore di dilemmi personali. Il giocatore è chiamato a prendere decisioni nette, senza vie di mezzo, in un sistema che privilegia la semplicità e la riflessione. Infatti, ogni scelta ha un peso, e ogni storia ascoltata invita a interrogarsi sul valore del tempo, sull'autonomia individuale e sull'invasività crescente dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Il lancio di D-Topia è in programma durante il corso del 2026 e sarà disponibile su praticamente tutte le piattaforme moderne, ovvero PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.