D-Topia è un'avventura narrativa in un mondo futuristico dove gli umani hanno perso il libero arbitrio

In occasione dell'Annapurna Interactive Showcase, il team di Marumittu Games - studio giapponese fondato dagli ex Level-5 Akira Mitsuhashi e Hiroco Shiino - ha presentato con un trailer il suo nuovo progetto D-Topia, precedentemente noto come Project D.
Il gioco si configura come un'avventura narrativa con uno stile visivo ispirato alla fantascienza animata in stile Pixar, ambientata in un futuro distopico governato dalle macchine. In questo mondo all'apparenza perfetto, gli esseri umani vivono una felicità imposta, ma soffrono per una società che li vuole tutti uguali, dove è stato cancellato ciò che li rende davvero umani: la possibilità di scegliere.
Un gioco semplice, ma con scelte drastiche
Il gameplay ruota attorno all'interazione con personaggi e animali, ciascuno portatore di dilemmi personali. Il giocatore è chiamato a prendere decisioni nette, senza vie di mezzo, in un sistema che privilegia la semplicità e la riflessione. Infatti, ogni scelta ha un peso, e ogni storia ascoltata invita a interrogarsi sul valore del tempo, sull'autonomia individuale e sull'invasività crescente dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana.
Il lancio di D-Topia è in programma durante il corso del 2026 e sarà disponibile su praticamente tutte le piattaforme moderne, ovvero PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.