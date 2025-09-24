D-Topia, Annapurna presenta un’utopia dove l’essere umano deve tornare a scegliere per se stesso

Svelato nel corso dell'evento Annapurna Interactive Showcase del Tokyo Game Show, D-Topia è il nuovo progetto dello studio giapponese Marumittu Games. Formato da Akira Mitsuhashi e Hiroco Shiino, entrambi ex Level-5, il loro videogioco si presenta con uno stile ispirato alla sci-fi dei cartoni animati Pixar come Wall-E, e similmente al lungometraggio del 2008, si pone l'obiettivo di analizzare l'idea di utopia e di perfezione. Una perfezione artificiale, perché in questo futuro in cui tutto è deciso dalle macchine, gli esseri umani si limitano a subire passivamente la felicità.

"Si tratta di una storia a proposito del futuro che però serve a farci domande sull'oggi", dice Shiino. "Volevamo creare un videogioco che la gente potesse giocare quando torna stanca dal lavoro e vuole rilassarsi". In poche parole, c'è già uno dei concetti di D-Topia: il modo in cui affronta in maniera divertente - ma non per questo frivola - il valore del tempo che spendiamo, delle scelte che facciamo e soprattutto di quelle che demandiamo agli altri. In questo caso alla tecnologia, con un chiaro riferimento all'utilizzo sempre più invasivo dell'intelligenza artificiale.

Mitsuhashi e Shiino si sono conosciuti nel 2013, negli studi di Level-5, poi, dopo essersi sposati, si sono trasferiti a Kyoto e hanno fondato la loro azienda di videogiochi Marumittu Games. I titoli che hanno realizzato finora sono stati perlopiù mobile, come StarONE: Origins e Shot! Shot! SPY. D-Topia è il loro progetto più grande.