Demi and the Fractured Dream, il nuovo videogioco di Yarn Owl è un action adventure sulle orme di Zelda

La storia di Demi and the Fractured Dream inizia e finisce con un titolo, uno dei più famosi dell'industria videoludica, un blasone che Nintendo porta fieramente e che, nella passata generazione, ci ha regalato due capolavori. Ci riferiamo ovviamente a The Legend of Zelda. Basta vedere quel minuto abbondante di trailer che Annapurna ha presentato nel corso dell'evento Annapurna Interactive Showcase del Tokyo Game Show, per rendersi conto che l'ispirazione non è solo suggerita, a volte è perfino troppo insistita. Demi, però, parte da lontano, dall'infanzia di uno dei due creatori , che ricevette The Legend of Zelda: A Link to the Past da suo padre.

Yarn Owl, storia di un duo creativo

Tutto inizia con Link, perché Fabian Willis, l'artista che ha fondato Yarn Owl, non manca mai di raccontare con emozione il suo primo incontro con la serie. "È stato il motivo per cui ho iniziato a fare videogiochi. Mio padre mi ha lasciato The Legend of Zelda: A Link to the Past prima di morire", dice in un'intervista. Nel corso degli anni, Fabian c'è tornato sopra e l'ha finito più di una volta: quando era un bambino, e poi un giovane adulto che viveva la sua adolescenza difficile ad Atlanta, in Georgia. Aveva già chiaro il suo destino: diventare uno sviluppatore di videogiochi e creare la sua avventura sulle orme di quella di Link. Non sarebbe stato facile, perché Fabian non era un programmatore, ma un disegnatore, e così ha deciso per un metodo assai bizzarro: ha aperto un canale Twitch dove, in diretta, lavorava all'aspetto artistico del suo videogioco sperando che qualcuno si proponesse di sua spontanea volontà per aiutarlo con il codice.

Demi dovrà intraprendere un lungo percorso per scoprire chi è davvero

A rispondere al suo appello è stato Chris Hofmann, di Austin, Texas, a più di millecinquecento chilometri di distanza. I due non potevano di certo collaborare spalla a spalla (per darvi un'idea di quanto siano esasperate le distanze negli USA, quella tra la Georgia e il Texas equivale a quella tra l'Italia e il Cairo). La loro collaborazione però è partita con il piede giusto, e la voglia di tirare fuori un progetto che potesse significare per qualcuno ciò che Zelda era stato per Fabian ne ha alimentato il fuoco. Chris aveva lasciato perfino il lavoro per cominciare a programmare a tempo pieno per Yarn Owl. Era il 2021 quando Annapurna aveva adocchiato con interesse questo progetto per la prima volta.