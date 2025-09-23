Silent Hill f su PC è stato promosso con riserva da Digital Foundry

Dopo aver analizzato le versioni console, Digital Foundry ha pubblicato un approfondimento dedicato alla versione PC di Silent Hill f. Il giudizio complessivo è positivo, ma accompagnato da alcune riserve legate a problemi di stuttering emersi durante i test che in parte si spera vengano risolti nei prossimi giorni e settimane con delle patch correttive.

Alex Battaglia segnala una compilazione degli shader al primo avvio del gioco, rapida ma non completamente efficace. Superata l'area iniziale, infatti, ha riscontrato fastidiosi stutter causati dalla compilazione di shader mancanti, che compromettono la fluidità dell'esperienza.