L'action GDR Ananta si mostra in un nuovo gamplay trailer a metà tra GTA e Marvel's Spider-Man

Ananta è ambientato in un mondo open world di stampo urbano, dove gli esseri umani hanno imparato a convivere con entità soprannaturali. I giocatori vestono i panni di un Esper noto come "Infinite Trigger", un investigatore di alto rango che affronta le anomalie che minacciano il precario equilibrio della città che fa da sfondo alle vicende del gioco.

NetEase Games e gli sviluppatori di Naked Rain hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Ananta , l' action GDR free-to-play in stile anime attualmente in sviluppo per PS5, PC e dispositivi mobile, purtroppo ancora sprovvisto di una data di uscita precisa.

C'è un po' di tutto

Il gioco promette di offrire anche grande libertà di esplorazione, con il giocatore che può guidare vari veicoli e seminare il caos tra le strade con esplosioni e piogge di proiettili. Da questo punto di vista, il gioco sembra ispirarsi a Grand Theft Auto, inclusa la possibilità di passare il controllo da un personaggio a un altro che si trova in una zona completamente differente della mappa, con scene di transizione del tutto simili a quelle viste in GTA 5.

Non solo, possiamo vedere anche sequenze ispirate ai giochi di Spider-Man, con la possibilità di correre sui muri e oscillare a gran velocità tra un grattacelo e l'altro usando delle ragnatele come liane. Anche il sistema di combattimento corpo a corpo sotto certi aspetti ricorda la variante del free flow visto nei giochi di Insomniac Games e non solo. Ma in generale, c'è davvero un po' di tutto: fasi stealth, inseguimenti, la possibilità di acquistare case da usare come basi, mini-giochi di ogni genere e molto altro ancora.

Un po' come Genshin Impact e altri titoli con meccaniche gacha, sarà possibile sbloccare nuovi personaggi giocabili e sfruttare le loro peculiari abilità di combattimento. Da questo punto di vista è stato annunciato oggi anche un parziale dietrofont: Ananta non userà più un sistema gacha per l'ottenimento di nuovi personaggi giocabili, che quindi supponiamo saranno totalmente gratuiti, bensì sarà incentrato solo sugli elementi della personalizzazione estatica, veicoli e l'acquisto di case.