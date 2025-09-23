Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3 ha una data di uscita

La Future Saga reinterpreta alcuni momenti chiavi della storia di Xenoverse 2 con missioni extra, arrichendo al tempo stesso l'esperienza con personaggi aggiuntivi, come ad esempio Goku Black, Jiren e Goku in versione bambino da Daima, nonché nuove tecniche, costumi e altri extra mirati a tenere incollati i giocatori allo schermo.

Bandai Namco e gli sviluppatori di Dimps hanno annunciato la data di uscita dell'atteso DLC Future Saga Chapter 3 di Dragon Ball Xenoverse 2 . L'attesa sarà breve: arriverà su tutte le piattaforme il prossimo 30 ottobre .

Arrivano Broly e Cheelai

In particolare il DLC in arrivo a fine ottobre avrà come protagonisti principali l'aliena Cheelai e il saiyan Broly (quello di Dragon Ball Super), che arriveranno a Conton City come membri della Time Patrol. Durante questa nuova avventura potranno interagire con Goku, Freezer e altri personaggi e dovranno fare fronte a una minaccia catastrofica, ancora avvolta nel mistero.

Oltre al terzo capitolo, è stato già annunciato il Future Saga Chapter 4. Al momento, non sono stati svelati i contenuti del quarto DLC, che al momento è anche sprovvisto di una data di uscita precisa, che potrebbe essere fissata alle ultime settimane dell'anno o all'inizio del 2026.