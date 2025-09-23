Su Steam sono iniziati i saldi di 505 Games, da Death Stranding ad Assetto Corsa EVO

Tra le promozioni in evidenza troviamo uno sconto del 50% per Death Stranding - Director's Cut , che ora è possibile aggiungere alla propria collezione per 19,99 euro. Proseguiamo con l'acceso anticipato di Assetto Corsa EVO , proposto a 31,99 euro con una riduzione del 20% rispetto a 39,99 euro canonici. In offerta ci sono anche Assetto Corsa Competizione a 7,99 euro e Assetto Corsa a 4,99 euro.

Su Steam è sempre tempo di offerte e recentemente sono iniziati i saldi del publisher italiano 505 Games , con decine di offerte invitanti su titoli come Death Stranding, la serie Assetto Corsa EVO, Ghostrunner e molti altri.

Anche Eiyuden Chronicle e Ghostrunner 2 tra le promozioni

Proseguiamo con Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Il sequel spirituale della serie Suikoden al momento è acquistabile a 17,49 euro, con il 65% di sconto. Volendo il gioco è disponibile anche in bundle con il prequel Rising a 19,11 euro, che è possibile acquistare anche separatamente per 3,74 euro.

Ghostrunner 2 invece è in promozione a 9,99 euro, con uno sconto del 75%, mentre il precedente capitolo viene proposto a 7,49 euro. È possibile acquisarli in bundle entrambi a 15,73 euro. Non sarà un gioco indimenticabile, ma Crime Boss Rockay City al prezzo di 1,99 euro potrebbe regalarvi una serata piacevole in compagnia degli amici. Ultimo, ma non per importanza, segnaliamo Bloodstained: Ritual of the Night a 9,99 euro, con uno sconto del 75%.

Tutte le promozioni lanciate da 505 Games su Steam saranno valide fino al 29 settembre. Qui trovate la pagina con il catalogo al completo dei titoli in sconto. Inoltre, vi segnaliamo che in questi giorni molti editori giapponesi hanno lanciato dei saldi in occasione del Tokyo Game Show 2025, tra cui Capcom, Square Enix e Koei Tecmo.