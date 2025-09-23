Gran Turismo 7 si espande con cinque nuove auto ed eventi con l'aggiornamento 1.63

Puntuale come ogni mese, Polyphony Digital ha annunciato un nuovo update gratuito di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5. Si tratta per la precisione dell'aggiornamento 1.63, che come da tradizione ha introdotte dei nuovi bolidi ed eventi.

Sarà disponibile tra pochissime ore, per la precisione alle 07:00 italiane di domani, mercoledì 24 settembre. La novità maggiore è l'aggiunta di cinque nuove vetture, ovvero la Hyundai ELANTRA N '23 , la Mazda Spirit Racing Roadster 12R '25, l'Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, Toyota Land Cruiser FJ40V '74 e infine la Toyota RAV4 Adventure '20. Qui sotto trovate un trailer che presenta le nuove auto e le altre novità in arrivo.