Gran Turismo 7 si espande con cinque nuove auto ed eventi con l'aggiornamento 1.63

Puntuale come ogni mese, Polyphony Digital ha annunciato un nuovo update gratuito di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5. Si tratta per la precisione dell'aggiornamento 1.63, che come da tradizione ha introdotte dei nuovi bolidi ed eventi.
Sarà disponibile tra pochissime ore, per la precisione alle 07:00 italiane di domani, mercoledì 24 settembre. La novità maggiore è l'aggiunta di cinque nuove vetture, ovvero la Hyundai ELANTRA N '23 , la Mazda Spirit Racing Roadster 12R '25, l'Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, Toyota Land Cruiser FJ40V '74 e infine la Toyota RAV4 Adventure '20. Qui sotto trovate un trailer che presenta le nuove auto e le altre novità in arrivo.
Le altre novità
Inoltre, è stata aggiunta la "Bolivia" come nuove sezione della modalità Scapes e, come accennato in apertura, sono stati aggiunti anche cinque nuovi eventi ai "Circuiti Mondiali", che abbiamo elencato di seguito:
- Coppa amatori: Sardegna - Circuito stradale - C al contrario
- Sfida A/P giapponese 450: Suzuka Circuit
- Gara sportive con turbocompressore: Watkins Glen - Circuito lungo
- Trofeo Vision Gran Turismo: Nürburgring GP
- Campionato mondiale Turismo 700: Alsace - Villaggio
Rimanendo in tema, Polyphony Digital vuole espandersi, assumendo nuovo personale per il team GT Explore Studio, una divisione con uffici in tutto il mondo che coopera con vari manifatturieri di automobili per la creazione di concept in-game.