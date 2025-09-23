Gran Turismo vuole espandersi ancora di più: Polyphony Digital cerca dipendenti per un ruolo particolare

Polyphony Digital è continuamente al lavoro su Gran Turismo 7 , che sin dall'uscita si è rivelato un successo per Sony e per la sua strategia live service. Certamente il team è molto impegnato, ma pare che voglia ampliare ancora di più il proprio business, precisamente assumendo per GT Explore Studio .

La proposta di lavoro di Polyphony Digital

Polyphony Digital non sta quindi cercando degli sviluppatori di software, ma dei nuovi dipendenti che possano aiutare nella creazione di collaborazioni e accordi con i brand di auto più famosi al mondo. Questo ci suggerisce che Gran Turismo, come franchise, voglia sempre di più collegarsi alla realtà e proporre mezzi realizzati appositamente per il videogioco.

La proposta di lavoro spiega che Polyphony Digital produce la serie Gran Turismo da oltre 25 anni e il motivo principale per cui sono riusciti a portare avanti questo progetto per così tanto tempo è "l'esistenza della nostra base di giocatori", che dimostrano come il duro lavoro abbia davvero trovato riscontro. Aggiunge anche: "Siamo orgogliosi di aver trasformato in realtà le idee del futuro nel corso degli anni attraverso l'arte e la tecnologia."

"Ma pensiamo che ci sia ancora molto da fare per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Per tutti coloro che hanno un desiderio incessante di creare, di 'creare il futuro attraverso l'arte e la tecnologia', aspettiamo con ansia la vostra passione, le vostre competenze e le vostre idee alla Polyphony Digital."

Ecco infine la Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept.