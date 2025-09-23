iPhone 17 Pro Max si ricarica più velocemente che mai: ecco i dati che lo dimostrano

I primi test indipendenti sull'iPhone 17 Pro Max sono arrivati, e i risultati mostrano un significativo balzo in avanti nelle velocità di ricarica. Secondo le analisi condotte da ChargerLAB, il nuovo modello di punta di Apple ha raggiunto un picco di ricarica di 36W, segnando un notevole aumento del 20% rispetto al suo predecessore. L'anno scorso, l'iPhone 16 Pro aveva già stabilito un record, raggiungendo i 30W, con un incremento del 20% sull'iPhone 15 Pro. Apple sembra aver mantenuto questo ritmo di miglioramento, offrendo un altro sostanziale aumento di velocità con la serie 17. Per i suoi test, ChargerLAB ha utilizzato 15 diversi caricabatterie Apple, confermando che la velocità massima di 36W può essere raggiunta con diversi di questi, inclusi il nuovo Adattatore di Alimentazione Dinamico da 40W.

iPhone 17 Pro Max: progressi anche nella ricarica wireless Anche la ricarica wireless ha mostrato progressi. Il caricabatterie MagSafe di Apple ha impressionato, erogando una potenza di 32W. Tuttavia, per ottenere la massima velocità, una connessione via cavo con un caricabatterie Apple da 40W o superiore rimane la soluzione migliore. Apple rilascia una patch last-minute di iOS 26 per iPhone 17 Pro e Pro Max Finora, i test di ChargerLAB si sono concentrati unicamente sull'iPhone 17 Pro Max e sui caricabatterie ufficiali Apple. Questo lascia in sospeso la curiosità su come si comporteranno gli altri modelli, come l'iPhone Air, che secondo le specifiche tecniche di Apple potrebbe non raggiungere le stesse velocità della linea 17 Pro. I dati di ricarica per questi modelli saranno cruciali per avere un quadro completo delle prestazioni dell'intera gamma.