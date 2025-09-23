Japan Game Awards 2025, Metaphor: ReFantazio è il gioco dell'anno: ecco la lista dei vincitori

Sono stati annunciati i vincitori dei Japan Game Awards 2025, l'evento che si svolge nell'ambito del Tokyo Game Show con il proposito di premiare i prodotti che si sono distinti nel corso degli ultimi dodici mesi.
- Grand Award:
Metaphor: ReFantazio
- Minister of Economy, Trade and Industry Award:
Nintendo Switch 2
- Breakthrough Award:
Clair Obscur: Expedition 33
- Movement Award:
GCC Pokémon Pocket
- Award for Excellence:
Metaphor: ReFantazio
Urban Myth Dissolution Center
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Dragon Quest III HD-2D Remake
Dynasty Warriors: Origin
Tokyo Xtreme Racer
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Monster Hunter Wilds
The Hundred Line: Last Defense Academy
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
Elden Ring Nightreign
Metaphor: ReFantazio ha portato a casa il Grand Award, che corrisponde al tradizionale riconoscimento di gioco dell'anno, mentre Nintendo Switch 2 ha ricevuto il premio del Ministero dell'Economia giapponese per il grande successo che ha riscosso.
Gli altri premi
Capace di vendere finora oltre 4,4 milioni di copie, Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiudicato il Breakthrough Award: un premio davvero importante, a maggior ragione per via del fatto che è stato assegnato a un titolo occidentale. Non a caso gli sviluppatori si sono detti orgogliosi di tale riconoscimento.
Fra gli altri vincitori ci sono GCC Pokémon Pocket, che ha ricevuto il Movement Award, e una serie di titoli a cui è stato assegnato l'Award for Excellence, fra cui Dragon Quest III HD-2D Remake, Dynasty Warriors: Origins, Tokyo Xtreme Racer, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter Wilds ed Elden Ring Nightreign.