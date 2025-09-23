0

Japan Game Awards 2025, Metaphor: ReFantazio è il gioco dell'anno: ecco la lista dei vincitori

Sono stati annunciati i vincitori dei Japan Game Awards 2025, con Metaphor: ReFantazio che ha ricevuto il Grand Award: vediamo la lista completa dei giochi premiati.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/09/2025
I protagonisti di Metaphor: ReFantazio

Sono stati annunciati i vincitori dei Japan Game Awards 2025, l'evento che si svolge nell'ambito del Tokyo Game Show con il proposito di premiare i prodotti che si sono distinti nel corso degli ultimi dodici mesi.

  • Grand Award:
    Metaphor: ReFantazio
  • Minister of Economy, Trade and Industry Award:
    Nintendo Switch 2
  • Breakthrough Award:
    Clair Obscur: Expedition 33
  • Movement Award:
    GCC Pokémon Pocket
  • Award for Excellence:
    Metaphor: ReFantazio
    Urban Myth Dissolution Center
    Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
    Dragon Quest III HD-2D Remake
    Dynasty Warriors: Origin
    Tokyo Xtreme Racer
    Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
    Monster Hunter Wilds
    The Hundred Line: Last Defense Academy
    Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
    Elden Ring Nightreign
Tokyo Game Show 2025: date e orari italiani e gli appuntamenti da non perdere Tokyo Game Show 2025: date e orari italiani e gli appuntamenti da non perdere

Metaphor: ReFantazio ha portato a casa il Grand Award, che corrisponde al tradizionale riconoscimento di gioco dell'anno, mentre Nintendo Switch 2 ha ricevuto il premio del Ministero dell'Economia giapponese per il grande successo che ha riscosso.

Gli altri premi

Capace di vendere finora oltre 4,4 milioni di copie, Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiudicato il Breakthrough Award: un premio davvero importante, a maggior ragione per via del fatto che è stato assegnato a un titolo occidentale. Non a caso gli sviluppatori si sono detti orgogliosi di tale riconoscimento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Fra gli altri vincitori ci sono GCC Pokémon Pocket, che ha ricevuto il Movement Award, e una serie di titoli a cui è stato assegnato l'Award for Excellence, fra cui Dragon Quest III HD-2D Remake, Dynasty Warriors: Origins, Tokyo Xtreme Racer, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter Wilds ed Elden Ring Nightreign.

#Tokyo Game Show
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Japan Game Awards 2025, Metaphor: ReFantazio è il gioco dell'anno: ecco la lista dei vincitori