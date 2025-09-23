1

Perplexity lancia Email Assistant: l'assistente IA che gestisce la casella di posta elettronica al posto tuo

Con Email Assistant Perplexity si inserisce nel sistema di gestione della posta elettronica con un assistente interamente basato sull'IA.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/09/2025
Perplexity Mail

Perplexity ha annunciato il lancio di Email Assistant, un potente assistente personale basato sull'IA e riservato agli abbonati a Perplexity Max. Questo strumento mira a modificare la gestione della posta elettronica, trasformando l'inbox da un semplice centro messaggi a una vera e propria piattaforma di produttività.

La decisione di sviluppare Email Assistant nasce dal successo di altri assistenti di Perplexity, come Comet e Comet Max Assistant, che hanno mostrato un aumento significativo (dal 300% al 1800%) nel numero di compiti e domande che gli utenti riescono a svolgere quotidianamente. Con un successo così evidente, Perplexity ha deciso di portare la stessa partnership intelligente all'interno della casella di posta.

Perplexity Email Assistant: cosa può fare?

Email Assistant si integra direttamente con gli account Gmail e Outlook, imparando lo stile di comunicazione e le priorità dell'utente. È in grado di svolgere una serie di compiti cruciali: draftare risposte che rispecchiano il tono dell'utente, organizzare i messaggi con etichette intelligenti, pianificare riunioni ecc...

La sicurezza è un pilastro fondamentale del servizio. Perplexity garantisce che Email Assistant è conforme agli standard SOC 2 e GDPR e, cosa ancora più importante, non utilizza i dati degli utenti per l'addestramento dell'IA. Questo assicura che le informazioni personali e professionali rimangano private e al sicuro.

Perplexity Email Assistant: una delle funzioni più interessanti

Una delle funzionalità più innovative è la possibilità di fare domande dirette sull'inbox, analogamente a quanto già disponibile per gli utenti di Comet. Si possono fare richieste come: "Quali email dovrei leggere prima della mia riunione?", "Riepiloga tutti i messaggi sul budget del quarto trimestre" o "Mostrami tutto ciò che è urgente dal team di design questa settimana".

Email Assistant in funzione
Email Assistant in funzione

Questa capacità trasforma l'inbox in una fonte di informazioni dinamica, permettendo agli utenti di scoprire nuove possibilità e di estrarre valore dai propri dati in modi mai visti prima.

#Tecnologia
