Perplexity lancia Email Assistant: l'assistente IA che gestisce la casella di posta elettronica al posto tuo

Perplexity ha annunciato il lancio di Email Assistant, un potente assistente personale basato sull'IA e riservato agli abbonati a Perplexity Max. Questo strumento mira a modificare la gestione della posta elettronica, trasformando l'inbox da un semplice centro messaggi a una vera e propria piattaforma di produttività.
La decisione di sviluppare Email Assistant nasce dal successo di altri assistenti di Perplexity, come Comet e Comet Max Assistant, che hanno mostrato un aumento significativo (dal 300% al 1800%) nel numero di compiti e domande che gli utenti riescono a svolgere quotidianamente. Con un successo così evidente, Perplexity ha deciso di portare la stessa partnership intelligente all'interno della casella di posta.
Perplexity Email Assistant: cosa può fare?
Email Assistant si integra direttamente con gli account Gmail e Outlook, imparando lo stile di comunicazione e le priorità dell'utente. È in grado di svolgere una serie di compiti cruciali: draftare risposte che rispecchiano il tono dell'utente, organizzare i messaggi con etichette intelligenti, pianificare riunioni ecc...
La sicurezza è un pilastro fondamentale del servizio. Perplexity garantisce che Email Assistant è conforme agli standard SOC 2 e GDPR e, cosa ancora più importante, non utilizza i dati degli utenti per l'addestramento dell'IA. Questo assicura che le informazioni personali e professionali rimangano private e al sicuro.
Perplexity Email Assistant: una delle funzioni più interessanti
Una delle funzionalità più innovative è la possibilità di fare domande dirette sull'inbox, analogamente a quanto già disponibile per gli utenti di Comet. Si possono fare richieste come: "Quali email dovrei leggere prima della mia riunione?", "Riepiloga tutti i messaggi sul budget del quarto trimestre" o "Mostrami tutto ciò che è urgente dal team di design questa settimana".
Questa capacità trasforma l'inbox in una fonte di informazioni dinamica, permettendo agli utenti di scoprire nuove possibilità e di estrarre valore dai propri dati in modi mai visti prima.