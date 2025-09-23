Perplexity lancia Email Assistant: l'assistente IA che gestisce la casella di posta elettronica al posto tuo

La decisione di sviluppare Email Assistant nasce dal successo di altri assistenti di Perplexity, come Comet e Comet Max Assistant , che hanno mostrato un aumento significativo (dal 300% al 1800%) nel numero di compiti e domande che gli utenti riescono a svolgere quotidianamente. Con un successo così evidente, Perplexity ha deciso di portare la stessa partnership intelligente all'interno della casella di posta.

Perplexity ha annunciato il lancio di Email Assistant, un potente assistente personale basato sull'IA e riservato agli abbonati a Perplexity Max. Questo strumento mira a modificare la gestione della posta elettronica , trasformando l'inbox da un semplice centro messaggi a una vera e propria piattaforma di produttività.

Perplexity Email Assistant: cosa può fare?

Email Assistant si integra direttamente con gli account Gmail e Outlook, imparando lo stile di comunicazione e le priorità dell'utente. È in grado di svolgere una serie di compiti cruciali: draftare risposte che rispecchiano il tono dell'utente, organizzare i messaggi con etichette intelligenti, pianificare riunioni ecc...

La sicurezza è un pilastro fondamentale del servizio. Perplexity garantisce che Email Assistant è conforme agli standard SOC 2 e GDPR e, cosa ancora più importante, non utilizza i dati degli utenti per l'addestramento dell'IA. Questo assicura che le informazioni personali e professionali rimangano private e al sicuro.