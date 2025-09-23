0

Borderlands 4 non vuole darvi fastidio depotenziando le armi più forti: anzi, prima migliorerà quelle deboli

Borderlands 4 pensa prima di tutto a non annoiare i giocatori e il team ha quindi deciso di non toglie ai fan i loro giocattoli preferiti: prima potenzierà le armi deboli, quelle troppo forti rimarranno per il momento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2025
Un personnaggio di Borderlands 4 che combatte un nemico con due spade arancione
Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4 è arrivato e subito i giocatori hanno notato vari problemi tecnici: Gearbox si è focalizzata quindi prima di tutto sulla risoluzione di tali elementi, ma ovviamente c'è molto di più del quale occuparsi, come ad esempio cambiare le statistiche delle armi e degli equipaggiamenti che non potenti quanto dovrebbero.

Precisamente, il team ha spiegato che la sua priorità a breve termine è rendere le armi troppo deboli più potenti (così da renderle più divertenti da usare, aggiungiamo noi) mentre non ha troppa fretta di rendere più deboli le bocche da fuoco che fanno molti più danni del previsto.

Il prossimo aggiornamento di Borderlands 4 non depotenzierà le armi

Certo, a un certo punto le "interazioni non previste" di certi oggetti saranno sistemate, ma per ora c'è altro di cui occuparsi come viene spiegato dal Creative Director Graeme Timmins di Borderlands 4 che - tramite i social media - ha dichiarato: "Siamo a conoscenza delle discussioni riguardo agli equipaggiamenti che usano interazioni non previste o sul'uso del coltello."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Continua: "Non agiremo immediatamente, invece ci siamo occupando del primo giro di potenziamenti. Ci preoccuperemo [degli oggetti troppo forti] ma inizieremo con armi e abilità troppo deboli". Se vi state quindi divertendo a eliminare tutti i nemici come se fossero di burro con un combinazione di armi chiaramente troppo potente, potete quindi per qualche tempo star tranquilli.

I fan stanno reagendo positivamente alla situazione, ricordando come al lancio di Borderlands 3 e Wonderlands le patch correttive che avevano depotenziato certe armi avevano solo creato fastidio nei giocatori. Ciò detto, non sappiamo quando arriverà il nuovo aggiornamento, solo che Gearbox ci sta lavorando.

Borderlands 4 non vuole darvi fastidio depotenziando le armi più forti: anzi, prima migliorerà quelle deboli