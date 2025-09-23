Silent Hill f è già disponibile in accesso anticipato con la Deluxe Edition su Instant Gaming

Silent Hill f - Deluxe Edition è ora prenotabile su PC (Steam) tramite Instant Gaming al prezzo di 55,99€, contro i 90€ del prezzo originale. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 68,31€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. La Deluxe Edition include l'accesso anticipato di 48 ore, l'artbook digitale, la colonna sonora ufficiale e una skin speciale da coniglio rosa. È quindi già possibile immergersi nell'orrore psicologico di Ebisugaoka, la cittadina montana infestata da nebbia e visioni disturbanti.
Un nuovo capitolo inquietante per la saga di Silent Hill
Sviluppato con la collaborazione di Ryukishi07, autore di visual novel horror come Higurashi, Silent Hill f propone una storia originale ambientata nel Giappone rurale degli anni '60. La giovane Hinako Shimizu dovrà fuggire da un male inspiegabile che si insinua nella nebbia, tra enigmi ambientali e creature deformi.
Il gioco offre grafica in 4K, audio 3D immersivo e una narrazione che unisce bellezza e orrore. Dopo il finale prestabilito della prima partita, sarà possibile sbloccare fino a cinque finali alternativi, esplorando a fondo il mistero che avvolge la protagonista. Se siete interessati a saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione.