Silent Hill f è già disponibile in accesso anticipato con la Deluxe Edition su Instant Gaming

Silent Hill f - Deluxe Edition è ora prenotabile su PC (Steam) tramite Instant Gaming al prezzo di 55,99€, contro i 90€ del prezzo originale. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 68,31€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. La Deluxe Edition include l'accesso anticipato di 48 ore, l'artbook digitale, la colonna sonora ufficiale e una skin speciale da coniglio rosa. È quindi già possibile immergersi nell'orrore psicologico di Ebisugaoka, la cittadina montana infestata da nebbia e visioni disturbanti.