Mega Charizard X e altre carte rare dell'espansione Fiamme Spettrali di GCC Pokémon trapelano online

Qui sotto possiamo dunque vedere alcune di questa carte rare che sono trapelate online prima del lancio sul mercato di Inferno X in Giappone , destinato a uscire questa settimana e di fatto rappresentando un'anteprima piuttosto accurata di molti dei contenuti di Fiamme Spettrali.

GCC Pokémon riceverà il 14 novembre la prossima espansione Megaevoluzione: Fiamme Spettrali , ma alcune anticipazioni su Mega Charizard X e altre carte rare sono trapelate online dall'edizione giapponese che sta per ottenere l'espansione Inferno X, contenente gran parte delle carte proposte in Fiamme Spettrali.

Qualche carta rara in anteprima

La maggior parte delle carte dell'espansione giapponese Inferno X, da cui provengono le anteprime trapelate online in queste ore, saranno dunque presenti in Megaevoluzioni: Fiamme Spettrali, anche se chiaramente quelle visibili qui sotto sono in edizione nipponica mentre quelle occidentali saranno tradotte e adattate.

Come è possibile vedere, alcune carte sono particolarmente ricercate come effetti, in termini di cromatismi e materiali utilizzati che le renderanno dei sicuri oggetti da collezione.

All'interno di Phantasmal Flame troveremo, tra le altre cose:

6 Pokémon-ex Megaevoluzione (Mega Charizard X-ex, Mega Gengar-ex, Mega Diancie-ex, Mega Lopunny-ex, Mega Heracross-ex, Mega Sharpedo-ex)

4 Pokémon-ex

13 Pokémon con illustrazioni rare

17 carte ultrarare Pokémon-ex Megaevoluzione, Allenatori e carte Energia

5 carte rare illustrazione speciale di Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto

10 Carte allenatore

Anche Fiamme Spettrali fa parte della serie Megaevoluzioni e avrà un suo Set Allenatore Fuoriclasse in edizione speciale, con la Megaevoluzione di Charizard in tonalità blu su una copertina alquanto elegante.

All'interno del pacchetto si troverà anche una speciale carta di Charcadet con un'illustrazione alternativa. Al lancio della nuova espansione verrà distribuita anche una Collezione Ultra Premium di Mega Charizard X, con al suo interno una carta promozionale dedicata alla creatura in questione.