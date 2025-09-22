I Pokémon invadono le città con la Piazza di GCC Pokémon Pocket, un Museo e L'Esperienza Megaevoluzione

The Pokémon Company International ha annunciato il prossimo arrivo di tre eventi speciali dedicati ai Pokémon: il primo è a Roma, con l'apertura della Piazza del GCC Pokémon Pocket, un'installazione temporanea ispirata alle gallerie d'arte ma tutta incentrata sulle creature in questione, il secondo e il terzo, collegati, si terranno in varie città tra cui Torino, con una specie di Museo e l'esperienza Megaevoluzione.
Piazza del GCC Pokémon Pocket andrà in scena a Roma il 30 settembre e il 1 ottobre 2025, mettendo in scena varie illustrazioni che possono essere viste da tutti, come una sorta di mostra in piazza dedicata ai Pokémon.
Durante l'evento, gli Allenatori potranno ammirare le illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket in una mostra il cui allestimento si ispira a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria.
Eventi dal vivo per il primo anniversario
L'evento Piazza del GCC Pokémon Pocket ci prepara all'arrivo del primo anniversario di GCC Pokémon Pocket e includerà anche varie attività interattive come una caccia al tesoro, l'opportunità di fotografare le illustrazioni delle buste di espansione e una rassegna di considerazioni di artisti famosi del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte nell'app.
Queste sono le informazioni fondamentali per raggiungere l'evento:
- Date: martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre 2025
- Sede: Boscolo Circo Massimo, Via dei Cerchi, 87 - 00186 Roma
- Orari di apertura: dalle 10:15 alle 18:45
Gli Allenatori che vogliono partecipare possono ottenere un biglietto gratuito visitando la pagina della Piazza del GCC Pokémon Pocket su Eventbrite.
L'altro evento è composto dal Museo per l'Anniversario del GCC Pokémon Pocket e da Megaevoluzione - L'Esperienza, due componenti della stessa iniziativa.
Gli Allenatori potranno anche ricevere più informazioni sull'espansione Megaevoluzione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e festeggiare il primo anniversario del GCC Pokémon Pocket visitando un altro evento, che farà tappa in vari paesi a partire da ottobre 2025.
GCC Pokémon: Megaevoluzione - L'esperienza è un'installazione esplorabile a piedi in cui gli Allenatori potranno ammirare dinamiche rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle fantastiche carte di Megaevoluzione. Sarà inoltre possibile raccogliere dei timbri per ricevere una busta di prova e un poster del GCC Pokémon, disponibili fino a esaurimento scorte.
Il Museo per l'anniversario del GCC Pokémon Pocket, allestito nell'ambito dello stesso evento in un'area separata, contiene 10 murales digitali che permetteranno ai visitatori di immergersi nel mondo del GCC Pokémon Pocket tra apertura delle buste, lotte, illustrazioni delle carte, missioni, bacheche e animazioni delle carte di ogni espansione già uscita.
Anche in questo caso sarà possibile svolgere un'attività di raccolta di timbri che, una volta completata, darà diritto a ricevere un codice regalo (valido una volta sola) da inserire nella pagina di utilizzo dei codici per ottenere 24 Clessidre buste nell'app.
L'evento si terrà in alcune città all'estero ma avrà una tappa anche in Italia, per la precisione a Torino, secondo il seguente calendario:
- Westfield London, Londra (Regno Unito): da venerdì 3 ottobre a domenica 5 ottobre 2025
- La Gavia, Madrid (Spagna): da venerdì 10 ottobre a domenica 12 ottobre 2025
- Forum Des Halles, Parigi (Francia): da venerdì 17 ottobre a domenica 19 ottobre 2025
- Le Gru, Torino (Italia): da venerdì 24 ottobre a domenica 26 ottobre 2025
- Centro, Oberhausen (Germania): da venerdì 31 ottobre a sabato 1 novembre 2025