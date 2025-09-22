I Pokémon invadono le città con la Piazza di GCC Pokémon Pocket, un Museo e L'Esperienza Megaevoluzione

The Pokémon Company International ha annunciato il prossimo arrivo di tre eventi speciali dedicati ai Pokémon: il primo è a Roma, con l'apertura della Piazza del GCC Pokémon Pocket, un'installazione temporanea ispirata alle gallerie d'arte ma tutta incentrata sulle creature in questione, il secondo e il terzo, collegati, si terranno in varie città tra cui Torino, con una specie di Museo e l'esperienza Megaevoluzione.

Piazza del GCC Pokémon Pocket andrà in scena a Roma il 30 settembre e il 1 ottobre 2025, mettendo in scena varie illustrazioni che possono essere viste da tutti, come una sorta di mostra in piazza dedicata ai Pokémon.

Durante l'evento, gli Allenatori potranno ammirare le illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket in una mostra il cui allestimento si ispira a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria.