Il mercato oggi è dominato dal PC, non dalle console, per l'autore della serie Danganronpa

La crescita del mercato PC negli ultimi anni è innegabile e, nonostante le console rimangano molto forti in alcuni territori, si sta gradualmente assistendo a uno spostamento degli equilibri. Addirittura, secondo alcuni sviluppatori, il PC sarebbe ormai diventato la piattaforma dominante . Ad esempio, questo è ciò che pensa Kazutaka Kodaka, l'autore della serie Danganronpa , nonché del più recente The Hundred Line -Last Defense Academy- , che ne ha parlato in una recente intervista concessa a RPG Site.

Il PC è ineluttabile

"Il mercato è dominato dal PC", ha detto chiaramente Kodaka, sottolineando come una pubblicazione globale su Steam sia ormai fondamentale per avere successo, anche per i giochi giapponesi. Questa visione è rafforzata dalla scelta del suo team di non prendere in considerazione alcune versioni console per The Hundred Line -Last Defense Academy-. Per inciso, sta parlando di quelle PlayStation 5 e Xbox Series.

Prima era scontato che un titolo come Danganronpa uscisse prima su console. Ormai non è più così

Va detto che il mercato dei videogiochi si è dimostrato quantomai volatile negli ultimi anni, tra il boom legato alla pandemia, la crescita del settore mobile, l'aumento dei costi dell'hardware, di cui stiamo vivendo l'ennesimo capitolo a causa delle intelligenze artificiali generative, e quant'altro.

L'unica certezza è quella espressa da Shawn Layden, ex presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, che ha osservato come la base installata delle console sia rimasta sostanzialmente stabile nel corso delle ultime generazioni. Layden ha persino ipotizzato la creazione di un consorzio industriale, simile a quelli che hanno portato a formati unificati come VHS, DVD e Blu-ray, per spingere il settore verso un'unica piattaforma di riferimento. Chissà se avverrà mai.