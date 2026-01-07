Storia ed evoluzione dei combattimenti a turni nei JRPG

Il successo enorme di quest'anno di Clair Obscur: Expedition 33 ha riacceso i riflettori sul genere dei JRPG, soprattutto grazie alla schiacciante vittoria ai The Game Awards. Non era mai successo che un titolo appartenente a questa tipologia vincesse così tanti premi e soprattutto l'ambito Gioco dell'Anno, riconoscimento che non erano riusciti a ottenere nemmeno grandi JRPG come Persona 5, Metaphor: ReFantazio o Final Fantasy VII Remake e Rebirth.

Sono molti gli elementi che hanno contribuito al successo del titolo di Sandfall Interactive, dalla storia matura alla splendida colonna sonora e alla direzione artistica, ma tra questi spicca anche l'ottimo sistema di combattimento, basato sulla personale reinterpretazione da parte del team francese del classico combattimento a turni.

Clair Obscur non inventa nulla di realmente nuovo: le meccaniche del suo sistema di combattimento affondano le radici nei grandi JRPG del passato, anche con qualche suggestione presa in prestito dai soulslike. Il merito del team sta però nell'aver saputo fondere queste influenze in modo armonico, dando vita a un sistema a turni dotato di una forte personalità e di uno stile ben riconoscibile. Del resto, nella storia dei JRPG non sono mancati titoli che hanno rielaborato le basi del combattimento a turni in chiave personale, mentre sono molti meno quelli che sono riusciti a proporne una vera evoluzione o una variante davvero convincente.

Il successo del titolo di Sandfall Games assume un valore ancor più significativo se letto come una rivalutazione generale del sistema di combattimento a turni, spesso liquidato negli anni come lento o noioso. In realtà si tratta di una formula che privilegia la tattica, la pianificazione e la gestione delle risorse, più che i riflessi puri. Ogni gioco di ruolo giapponese che adotta i turni ha poi sempre cercato di distinguersi attraverso una propria interpretazione del combat system: anche partendo da basi comuni, questi titoli riescono quasi sempre a sviluppare una personalità ben definita, così da essere profondamente diversi l'uno dall'altro.

Per capire davvero come si è evoluto il combattimento a turni, abbiamo quindi deciso di ripercorrerne la storia, analizzando i giochi che più di altri hanno contribuito a trasformare e affinare questa formula fin dagli albori dei JRPG.