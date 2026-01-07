Durante il CES 2026, Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, dunque sarà possibile giocarlo in streaming tramite un abbonamento alla piattaforma digitale.

Ambientato all'interno del vasto continente di Pywel, Crimson Desert segue le avventure di Kliff e dei suoi compagni dei Greymanes in un'epica avventura fatta di battaglie su larga scala, esplorazione e gameplay, con un sostanziale focus sulla narrazione.

I giocatori avranno la possibilità di immergersi in un mondo fantasy ampio e dettagliato, in cui le nostre decisioni influenzeranno il corso degli eventi, producendo conseguenze concrete e dando vita a conflitti, drammi e situazioni ad alto tasso di spettacolarità.

Grazie all'abbonamento a GeForce NOW, si potrà godere dell'esperienza di Crimson Desert senza la necessità di effettuare download e con un'alta qualità, rendendo giustizia alle suggestive location del gioco e ai suoi numerosi personaggi.