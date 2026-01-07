0

Stufi dei soliti vampiri? The Blood of Dawnwalker proporrà qualcosa di diverso

The Blood of Dawnwalker è un gioco costruito attorno alla figura dei vampiri, ma non dobbiamo aspettarci che siano una versione classica della figura mitologica succhiasangue.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/01/2026
Coen di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
Articoli News Video Immagini

The Blood of Dawnwalker, il gioco di ruolo d'azione di Rebel Wolves, racconterà una storia di vampiri, ma non dobbiamo aspettarci che siano identici a quelli più classici.

Il game director Konrad Tomaszkiewicz ha parlato con GamesRadar+ del videogioco e del modo in cui le creature della notte succhiasangue sono rappresentate.

Cosa ha detto il game director sui vampiri di The Blood of Dawnwalker

"Vogliamo raccontare una storia con i vampiri, non una storia solo sui vampiri", ha dichiarato Tomaszkiewicz. "I nostri vampiri sono diversi. Sono più selvaggi e formano piccoli gruppi, e a volte questi gruppi combattono tra loro. I nostri vampiri provengono da molte regioni del mondo; nel corso del gioco raccontiamo storie diverse per mostrarne le origini e spiegare perché fanno ciò che fanno. Ci sono storie interessanti da raccontare per quanto riguarda i legami che li uniscono e il modo in cui loro le relazioni sono cambiate nel tempo".

Per quanto riguarda invece le differenze più pratiche, viene spiegato che elementi classici come l'argento, il sole e l'aglio funzionano in modo differente rispetto alla tradizione. La trasformazione parziale di Coen ha inoltre luogo in quanto soffre di avvelenamento da argento, per aver lavorato nelle miniere: questa condizione lo salva dal diventare un vero vampiro.

The Blood of Dawnwalker mostra nuove ambientazioni e personaggi in un video dedicato all'anno di lancio The Blood of Dawnwalker mostra nuove ambientazioni e personaggi in un video dedicato all'anno di lancio

Coen è infatti un Dawnwalker (come dice il titolo stesso), ovvero è una creatura a metà che può vivere senza problemi sia alla luce del sole che di notte, quando la sua natura vampirica diventa evidente. Viene spiegato che la forma diurna è svantaggiata in quanto più debole ma con diversi strumenti a disposizione per compensare, mentre al calar del sole i poteri vampirici emergono. Ogni missione è stata quindi creata per fare in modo che la si possa affrontare in una delle due forme.

Segnaliamo anche che The Blood of Dawnwalker vuole imporre un nuovo standard per i combattimenti dei GDR d'azione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Stufi dei soliti vampiri? The Blood of Dawnwalker proporrà qualcosa di diverso