The Blood of Dawnwalker vuole imporre un nuovo standard per i combattimenti dei GDR d'azione

Le parole del game director di The Blood of Dawnwalker

Parlando con Gamesradar+, Tomaszkiewicz ha affermato: "La nostra missione era quella di cercare realizzare un sistema di combattimento che fosse il nuovo standard per i giochi di ruolo, e abbiamo iniziato a pensare: 'OK, cosa manca nei sistemi che abbiamo attualmente nei videogiochi?'."

"Abbiamo pensato al sistema di Batman: Arkham Asylum [NDR, il free flow], che è presente quasi ovunque, e abbiamo pensato: 'Ok, è un sistema molto interessante. È bellissimo, ma non ci coinvolge abbastanza', perché in alcuni giochi basta premere due o tre pulsanti e poi guardare cose interessanti sullo schermo".

"D'altra parte, abbiamo giochi come For Honor e Kingdom Come, che hanno sistemi direzionali. Abbiamo detto: 'OK, questi sistemi sono molto più coinvolgenti perché devo pensare, devo guardare, devo essere al centro dell'azione. Sto pensando attivamente a quello che sto facendo', ma a volte sono troppo difficili per i giocatori, perché richiedono molte abilità e una concentrazione costante su ciò che si deve fare. E abbiamo pensato: 'Ok, e se facessimo un ibrido di questi due sistemi?'. Ed è quello che abbiamo fatto con il sistema adattivo, lo abbiamo creato come un ibrido di questi due".

Ovviamente The Blood of Dawnwalker dovrà dimostrare che il suo sistema è effettivamente la perfetta summa dei due gameplay citati, ma per il momento l'opera pare interessante. Se volete scoprire di più sul sistema di combattimento, potete anche leggere la nostra notizia nel quale vi presentiamo i combattimenti diurni e quelli notturni, con i loro poteri unici.