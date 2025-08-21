The Blood of Dawnwalker: l'action-RPG degli ex-CD Projekt è la vera sorpresa della Gamescom

A Colonia abbiamo avuto il piacere non solo di prendere parte ad una presentazione a porte chiuse del gioco, ma anche di scambiare quattro chiacchiere con Konrad per chiarirci meglio le idee sulle peculiarità di un gioco che ci ha davvero convinti e persino esaltato.

The Blood of Dawnwalker è senza ombra di dubbio una delle sorprese più gradite di questa Gamescom 2025. Nella cabina di regia del progetto troviamo Rebel Wolves , software house formatasi nel 2022 e che tra le sue fila accoglie molti ex-membri di CD Projekt RED, tra cui spicca Konrad Tomaszkiewicz , CEO e director di questo interessantissimo action-RPG in terza persona.

Un protagonista dalle due anime: di giorno e di notte

The Blood of Dawnwalker è ambientato nella medievaleggiante terra di Vale Sangora. In questo regno imperversano una terribile malattia, bande di malviventi ad ogni angolo, comuni cittadini pronti truffare il prossimo e, soprattutto, un manipolo di vampiri, capeggiati dal sinistro Brencis, che comanda con il pugno di ferro una buona porzione di questo scenario.

Guai a definire Brencis un cattivo, tuttavia. Konrad è stato piuttosto preciso a riguardo: non è il classico antagonista mosso da ideali difficilmente condivisibili. Nonostante sia un vampiro, infatti, Brencis è anche il signore del feudo ed è fermamente convinto che solo lui possa guidare gli umani verso un domani migliore, sebbene non possa fare a meno di richiamarli all'ordine con la violenza e di pretendere puntualmente un tributo di sangue, fluido senza il quale i vampiri non posso sopravvivere, come sappiamo bene.

Sin dalla delineazione di questo personaggio, insomma, si evince la complessità narrativa di The Blood of Dawnwalker, un gioco che a detta dei suoi stessi creatori può essere definito come un sandbox narrativo in cui nessuno è totalmente buono o totalmente cattivo, né è possibile prendere scelte completamente giuste o sbagliate.

The Blood of Dawnwalkers è un gioco fatto di grigi e la figura di Brencis dovrebbe esplicitare piuttosto bene questo concetto

La storia di Coen si intreccia con quella di Brencis quando quest'ultimo, per motivi ancora non chiarissimi, prende in ostaggio la moglie e figlia del giovane. Deciso a riportarle a casa, il protagonista avrà trenta giorni virtuali per riuscire nel suo intento, una missione disperata e suicida se non fosse che il nostro non è affatto una persona comune.

Nella figura del suo protagonista, difatti, The Blood of Dawnwalker riunisce e ostenta le due facce della stessa medaglia. Coen di giorno è un abile spadaccino, nonché un più che discreto utilizzatore delle arti magiche. Di notte, però, rinuncia al potere conferitogli dalle rune che, letteralmente, si incide sulla pelle, per guadagnare le capacità di un vampiro.

Se di giorno Vale Sangora sembra quasi un luogo ospitale, di notte offre molti scorci inquietanti

Con la luce del sole il protagonista può insomma dedicarsi all'esplorazione, uno dei cardini del gioco, chiacchierare con i tantissimi abitanti che abitano Vale Sangora e, all'occorrenza, combattere con chi tenterà di mettergli i bastoni tra le ruote. Purtroppo la presentazione ci ha offerto una demo giocata da uno degli sviluppatori, ma da quello che abbiamo potuto vedere e capire il sistema di combattimento sembra complesso al punto giusto. Abilità speciali come il temporaneo accecamento degli avversari, o colpi particolarmente potenti, possono riequilibrare situazioni di pesante inferiorità numerica. La schivata è una tecnica sempre utile per togliersi dai guai. La parata ha pieno effetto solo inclinando la spada con la giusta angolazione. Il medesimo meccanismo gestisce le offensive e basta trovare l'angolo scoperto dell'avversario per mutilare o decapitare lo sfortunato di turno. Come detto, non avendo provato gli scontri in prima persona, non possiamo sbilanciarci più di tanto sulla reattività del sistema di controllo o sul feedback dei fendenti, ma il sistema ci è parso funzionare piuttosto bene, nonostante per alcuni nemici i colpi necessari per prosciugare la barra di salute ci siano parsi fin troppi, a tutto svantaggio del ritmo.

Nella sua forma umana, tra l'altro, Coen non può recuperare la vita perduta se non mangiando qualcosa e persino alcune tecniche magiche non faranno altro che ridurre la sua riserva di punti salute. Insomma, di giorno dovrete stare molto attenti all'andamento di ogni battaglia, viste le relativamente ridotte capacità del nostro di fronteggiare molti nemici alla volta.

Uno scorcio diurno di un borgo di Vale Sangora

Del resto, sarà proprio in queste fasi che Coen proverà a completare le sue missioni anche e soprattutto con il potere della favella e con le sue capacità deduttive. Nella demo, il protagonista doveva rinvenire una portentosa spada celata da qualche parte in una catacomba della chiesa del borgo che stava esplorando. Solo con le giuste domande, e con la giusta insistenza, il giovane è riuscito a strappare le giuste informazioni dal sacrestano che, tuttavia, ha preteso che prima di svelare l'arcano venisse ritrovato un suo aiutante di cui si erano perse le tracce da giorni.

Konrad Tomaszkiewicz, in questo senso, è stato perentorio: non esiste un solo modo per venire a capo del medesimo problema e, per giungere ai titoli di coda, non è nemmeno necessario completare tutte le missioni, né completarne alcuna nello specifico. Incalzato sull'argomento, il director non ha voluto sbottonarsi ulteriormente, ma ha affermato che prima ancora che un'avventura, The Blood of Dawnwalker è innanzitutto un'esperienza narrativa in cui plasmare Coen intorno alle proprie preferenze e, di rimando, il mondo intorno a lui. I trenta giorni come fine ultimo per salvare la sua famiglia, come ci ha confermato Konrad, sono un punto di riferimento, ma nel corso della partita questo termine potrebbe essere anticipato, posticipato, annullato o semplicemente ignorato.

Per sopravvivere agli scontri sarà fondamentale osservare attentamente il movimento delle braccia degli avversari

Non sappiamo ancora come il sistema di missioni possa assorbire tutte le incognite del caso, ma il director ci è parso abbastanza sicuro delle sue parole quando ha affermato che non c'è limite alla libertà di agire che avrà Coen e, di conseguenza, il videogiocatore.

Nel corso della demo ci è stato spiegato che il ritrovamento della spada di cui sopra sarebbe stato possibile anche senza dedicarsi alla ricerca dell'uomo scomparso, come invece richiesto dal sacrestano. Per esempio, sarebbe stato possibile farlo studiando attentamente i libri conservati nella chiesa, oppure analizzando alcuni elementi dello scenario.