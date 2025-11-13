The Blood of Dawnwalker è stato mostrato con un video di gameplay da 27 minuti

Rebel Wolves e Bandai Namco hanno pubblicato un lungo video di gameplay di The Blood of Dawnwalker, che include ben ventisette minuti di sequenze in-game e mostra la doppia natura del protagonista dell'avventura.

Coen è infatti stato trasformato in una sorta di creatura ibrida, umano di giorno e vampiro di notte, e si muove nell'ambito di uno scenario tanto affascinante quanto inquietante, quello delle valli fra i Carpazi del XIV secolo.

La sua missione è tutt'altro che semplice, visto che ha a disposizione trenta giorni per riuscire a salvare la sua famiglia, e per riuscire nell'impresa dovrà compiere scelte difficili, che lo porteranno a esplorare i limiti di entrambe le sue nature e a condizionare il corso degli eventi.

Commentato dall'autrice Ariana Siarkievwicz, il video mette in risalto le tante migliorie che il team di sviluppo ha apportato all'esperienza sulla base del feedback ricevuto finora dalla community, che ha contribuito in maniera importante.