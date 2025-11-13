Google apre uno spiraglio al sideloading: gli utenti esperti potranno installare app da sviluppatori non verificati

Google aveva annunciato ad agosto una decisione destinata a cambiare profondamente l'ecosistema Android: imporre la verifica dell'identità a ogni sviluppatore, anche a quelli che distribuiscono app al di fuori del Play Store. Una mossa pensata per limitare le frodi ma percepita da molti come un attacco diretto al sideloading. Le reazioni sono state immediate. Gruppi come F-Droid e la campagna Keep Android Open hanno denunciato il rischio di un "Android chiuso di fatto", in cui gli utenti non avrebbero più il controllo su cosa installare.

Una nuova opzione per chi sa assumersi i rischi La novità di queste ore è che Google introdurrà un "percorso avanzato" dedicato agli utenti esperti, consentendo loro di installare app provenienti da sviluppatori non verificati. Il flusso includerà avvisi molto chiari sui rischi e strumenti di protezione per impedire installazioni forzate o truffe. È una concessione significativa, che non annulla il nuovo sistema ma evita che Android perda una delle sue caratteristiche più identitarie: la libertà di installare software senza passare da canali ufficiali. Android è più sicuro di iOS del 58%, lo afferma uno studio di Google, maggiore protezione contro lo spam Il programma di verifica, entrato in early access, richiede a ogni sviluppatore di fornire dati personali come nome legale, indirizzo e recapito telefonico, e in alcuni casi un documento d'identità. Una misura pensata per contrastare il fenomeno in cui uno sviluppatore bannato può ricomparire immediatamente con un nuovo account. Google ha però ammesso che servono scappatoie controllate, soprattutto per studenti e hobbisti: per loro arriverà un tipo di account limitato a poche installazioni, senza gli oneri della verifica completa.