Ubisoft ha rinviato i risultati del primo semestre e sospeso gli scambi azionari

Ubisoft ha rinviato la pubblicazione dei risultati del primo semestre dell'anno fiscale in corso, provvedendo contestualmente a sospendere gli scambi azionari al fine di evitare oscillazioni anomale che possano determinare danni all'azienda.

"Ubisoft ha richiesto a Euronext di sospendere le negoziazioni delle proprie azioni (FR0000054470) e delle proprie obbligazioni (FR001400DV38, FR001400MA32 e FR0014000087) a partire dall'apertura del mercato del 14 novembre 2025, fino alla pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025-26, prevista nei prossimi giorni", si legge nel comunicato della casa francese.

Si tratta chiaramente di un annuncio insolito e dietro potrebbe esserci tutto o niente: è possibile che sia legato a una semplice revisione contabile o a questioni legali da risolvere prima di comunicare i dati, oppure che ci siano delle trattative in corso, o ancora che la compagnia abbia dei problemi.

Proprio per questi motivi è del tutto comprensibile la richiesta di sospendere il titolo in borsa, visto che gli azionisti tendono a considerare qualsiasi tipo di incertezza come una notizia negativa.