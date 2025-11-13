Ubisoft ha rinviato i risultati del primo semestre e sospeso gli scambi azionari

Ubisoft ha rinviato la pubblicazione dei risultati del primo semestre dell'anno fiscale in corso, provvedendo contestualmente a sospendere gli scambi azionari al fine di evitare oscillazioni anomale che possano determinare danni all'azienda.
"Ubisoft ha richiesto a Euronext di sospendere le negoziazioni delle proprie azioni (FR0000054470) e delle proprie obbligazioni (FR001400DV38, FR001400MA32 e FR0014000087) a partire dall'apertura del mercato del 14 novembre 2025, fino alla pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025-26, prevista nei prossimi giorni", si legge nel comunicato della casa francese.
Si tratta chiaramente di un annuncio insolito e dietro potrebbe esserci tutto o niente: è possibile che sia legato a una semplice revisione contabile o a questioni legali da risolvere prima di comunicare i dati, oppure che ci siano delle trattative in corso, o ancora che la compagnia abbia dei problemi.
Proprio per questi motivi è del tutto comprensibile la richiesta di sospendere il titolo in borsa, visto che gli azionisti tendono a considerare qualsiasi tipo di incertezza come una notizia negativa.
Un memo interno rivela la verità?
Mentre gli utenti sono impegnati a scaricare gratis Immortals Fenyx Rising, quando non a formulare ipotesi su questo annuncio, il leaker Tom Henderson è entrato in possesso di un memo interno che potrebbe rivelare come stanno effettivamente le cose.
"Volevo informarvi che ci stiamo prendendo un po' più di tempo per finalizzare la chiusura del semestre e, di conseguenza, pubblicheremo i risultati del primo semestre nei prossimi giorni anziché stasera", si legge nella nota del CFO Frederick Duguet.
"A causa delle normative legali, al momento non possiamo condividere ulteriori informazioni. Per limitare le speculazioni inutili e la volatilità del mercato durante questo breve ritardo, abbiamo chiesto a Euronext di sospendere la negoziazione delle nostre azioni fino all'annuncio dei risultati."
"Sappiamo che ciò potrebbe sollevare domande e attirare l'attenzione dei media. Vi invito a seguire la conferenza che sarà disponibile nella sezione Investitori del nostro sito subito dopo la pubblicazione dei risultati, così da avere una visione più dettagliata dei dati finanziari."