Su Steam sono disponibili i saldi del Black Friday di Ubisoft con sconti fino al 90%

Tra i giochi in promozione troviamo Far Cry 6 , ora acquistabile sfruttando uno sconto dell'80%, che abbassa il prezzo a 11,99 euro. Sono in offerta anche le varie espansioni pubblicate dopo il lancio e le edizioni speciali, inclusa la ricca Game of the Year Edition, venduta a 23,99 euro o a 11,99 euro come upgrade per chi già possiede il gioco originale. Rimanendo in tema, anche Far Cry 4 è in promozione e ora potete farlo vostro a soli 4,49 euro, con uno sconto dell'85%.

Ubisoft si aggiunge al lungo elenco di editori che hanno lanciato dei saldi su Steam in occasione del periodo di offerte del Black Friday. In questo caso parliamo dei "Super Heroes Sale", che propongono vari titoli dell'azienda transalpina con sconti fino al 90% .

Altre promozioni in vetrina

Proseguiamo con la serie Prince of Persia. L'acclamato Prince of Persia: The Lost Crown ora è in promozione a 11,99 euro, con uno sconto del 60%. Più contenuta l'offerta per The Rogue Prince of Persia, venduto a 22,49 euro con una riduzione del 25%. Segnaliamo anche che i capitoli Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero e i Due Troni sono in promozione a 1,99 euro ciascuno.

Tra le promozioni disponibili c'è anche Avatar Frontiers of Pandora, che è sceso a 26,99 euro, mentre Skull and Bones viene proposto a 5,99 euro, con l'80% di sconto. Segnaliamo anche South Park: Scontri Di-Retti a 5,99 euro (-80%), Rayman Legends a 3,99 euro (-80%) e Rayman Origins a 2,99 euro (-70%). Le offerte saranno attive fino al 6 dicembre. Trovate l'elenco completo delle promozioni a questo indirizzo.