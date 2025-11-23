Anche Xbox ha lanciato su Steam le offerte del Black Friday, includono Ninja Gaiden 4 e Gears of War: Reloaded

Tra i tanti editori che hanno lanciato delle offerte su Steam in occasione del Black Friday ci sono anche gli Xbox Game Studios, che come da tradizione propone una valanga di sconti sul suo variegato e vasto catalogo di titoli.
Tra le promozioni in evidenza troviamo Ninja Gaiden 4, già disponibile con un 20% di sconto a un mese dal lancio, che porta il prezzo a 55,99 euro, mentre Gears of War Reloaded viene proposto a 25,99 euro, in questo caso con uno sconto del 35% .Sempre rimanendo in tema di titoli pubblicati quest'anno, in promozione ci sono anche South of Midinight a 29,99 euro, scontato del 25%, e Avowed a 46,89 euro, con uno sconto del 33%.
Forza Horizon 5, la raccolta di Halo e altri classici Xbox in sconto
Non solo le produzioni più recenti, anche i titoli degli Xbox Game Studios degli ultimi anni sono in saldo. Forza Horizon 5 viene proposto con il solito 50% di sconto, che abbassa il prezzo a 29,99 euro. Stessa riduzione anche per Sea of Thieves e Grounded, ora acquistabili per 19,99 euro, mentre Halo: The Master Chief Collection è scesa a 9,99 euro, in questo caso con uno sconto del 75%.
Degne di nota anche le offerte per Microsoft Flight Simulator 2020 Anniversary Edition per 27,99 euro (-60%), Age of Mythology Retold a 14,99 euro (-50%) e Age of Empires 4: Anniversary Edition a 13,99 euro (-65%). Tutte le nuove offerte del Black Friday di Xbox resteranno attive fino al 2 dicembre. Potrete consultare il catalogo al completo degli sconti nella pagina dedicata che trovate a questo indirizzo.