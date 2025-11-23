Anche Xbox ha lanciato su Steam le offerte del Black Friday, includono Ninja Gaiden 4 e Gears of War: Reloaded

Tra i tanti editori che hanno lanciato delle offerte su Steam in occasione del Black Friday ci sono anche gli Xbox Game Studios, che come da tradizione propone una valanga di sconti sul suo variegato e vasto catalogo di titoli.

Tra le promozioni in evidenza troviamo Ninja Gaiden 4, già disponibile con un 20% di sconto a un mese dal lancio, che porta il prezzo a 55,99 euro, mentre Gears of War Reloaded viene proposto a 25,99 euro, in questo caso con uno sconto del 35% .Sempre rimanendo in tema di titoli pubblicati quest'anno, in promozione ci sono anche South of Midinight a 29,99 euro, scontato del 25%, e Avowed a 46,89 euro, con uno sconto del 33%.