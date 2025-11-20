Su Xbox Store sono iniziati i saldi del Black Friday, con grandi sconti su centinaia di giochi

Microsoft ha lanciato la tradizionale iniziativa dei saldi per il Black Friday anche all'interno dell' Xbox Store , con sconti su centinaia di giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC , anche piuttosto recenti.

Una piccola selezione

Gli sconti del Black Friday su Xbox Store saranno disponibili fino al 3 dicembre, dunque avete un paio di settimane per dare un'occhiata approfondita e fare le vostre scelte.

In ogni caso, qui intanto proviamo a fare una prima selezione di giochi che potrebbero risultare particolarmente interessante, prendendo in considerazione anche quelli particolarmente recenti o che hanno subito abbassamenti di prezzo più ampi rispetto a quanto visto in precedenza.

Vediamo dunque alcuni esempi di giochi a sconto:

EA Sports FC 26 - 39,99€

Call of Duty: Black Ops 6 - 39,99€

NBA 2K26 - 35,99€

Assassin's Creed Shadows - 47,99€

The Outer Worlds 2 - 55,99€

Battlefield 6 - 67,99€

Ninja Gaiden 4 - 55,99€

Forza Horizon 5 - 34,99€

Hogwarts Legacy - 10,50€

DOOM: The Dark Ages - 39,99€

Final Fantasy 16: Complete Edition - 39,99€

Marvel's Guardians of the Galaxy - 10,49€

Avowed - 53,59€

Mortal Kombat 11 - 4,99€

Age of Empires 3: Definitive Edition - 4,99€

Alan Wake 2: Deluxe Edition - 23,99€

Assassin's Creed Mirage - 14,99€

Atomic Heart - 24,49€

Star Wars Jedi Survivor - 11,99€

Persona 5 Royal - 20,99€

Star Wars Outlaws - 23,99€

Dead Space - 11,99€

Triangle Strategy - 29,99€

Digimon Survive - 7,49€

The Plucky Squire - 8,99€

Red Dead Redemption 2 - 14,99€

Tales of Symphony Remastered - 5,99€

Cyberpunk 2077 - 20,99€

DOOM - 3,99€

DOOM Eternal - 9,99€

Assassin's Creed Origins - 6,99€

Shin Megami Tensei V: Vengeance - 23,99€

Unicorn Overlord - 23,99€

Si tratta solo di pochi esempi sui centinaia (forse migliaia) di giochi attualmente in sconto su Xbox Store, dunque consigliamo di prendere visione dell'elenco completo.