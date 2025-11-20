Su Xbox Store sono iniziati i saldi del Black Friday, con grandi sconti su centinaia di giochi

Microsoft ha lanciato la tradizionale iniziativa dei saldi per il Black Friday anche all'interno dell'Xbox Store, con sconti su centinaia di giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, anche piuttosto recenti.
C'è veramente di tutto in questa mandata di salti, dunque vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Xbox Store per prendere visione dell'elenco completo di titoli coinvolti nei saldi in questo caso, oppure a uno dei siti specializzati in questo genere di comunicazioni, come DekuDeals.
In ogni caso, possiamo sempre fare una selezione, in particolare per segnalare quei giochi che raggiungono, in questo caso, il prezzo più basso visto finora sullo store ufficiale di Microsoft.
Una piccola selezione
Gli sconti del Black Friday su Xbox Store saranno disponibili fino al 3 dicembre, dunque avete un paio di settimane per dare un'occhiata approfondita e fare le vostre scelte.
In ogni caso, qui intanto proviamo a fare una prima selezione di giochi che potrebbero risultare particolarmente interessante, prendendo in considerazione anche quelli particolarmente recenti o che hanno subito abbassamenti di prezzo più ampi rispetto a quanto visto in precedenza.
Vediamo dunque alcuni esempi di giochi a sconto:
- EA Sports FC 26 - 39,99€
- Call of Duty: Black Ops 6 - 39,99€
- NBA 2K26 - 35,99€
- Assassin's Creed Shadows - 47,99€
- The Outer Worlds 2 - 55,99€
- Battlefield 6 - 67,99€
- Ninja Gaiden 4 - 55,99€
- Forza Horizon 5 - 34,99€
- Hogwarts Legacy - 10,50€
- DOOM: The Dark Ages - 39,99€
- Final Fantasy 16: Complete Edition - 39,99€
- Marvel's Guardians of the Galaxy - 10,49€
- Avowed - 53,59€
- Mortal Kombat 11 - 4,99€
- Age of Empires 3: Definitive Edition - 4,99€
- Alan Wake 2: Deluxe Edition - 23,99€
- Assassin's Creed Mirage - 14,99€
- Atomic Heart - 24,49€
- Star Wars Jedi Survivor - 11,99€
- Persona 5 Royal - 20,99€
- Star Wars Outlaws - 23,99€
- Dead Space - 11,99€
- Triangle Strategy - 29,99€
- Digimon Survive - 7,49€
- The Plucky Squire - 8,99€
- Red Dead Redemption 2 - 14,99€
- Tales of Symphony Remastered - 5,99€
- Cyberpunk 2077 - 20,99€
- DOOM - 3,99€
- DOOM Eternal - 9,99€
- Assassin's Creed Origins - 6,99€
- Shin Megami Tensei V: Vengeance - 23,99€
- Unicorn Overlord - 23,99€
Si tratta solo di pochi esempi sui centinaia (forse migliaia) di giochi attualmente in sconto su Xbox Store, dunque consigliamo di prendere visione dell'elenco completo.