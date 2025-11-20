0

Il monitor ASUS TUF Gaming 27” QHD a 210Hz è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il monitor da gaming ASUS TUF VG27AQL5A da 27 pollici con risoluzione QHD è in offerta a un prezzo molto invitante su Amazon per il Black Friday.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/11/2025
ASUS TUF Gaming VG27AQL5A

Proseguono le promozioni del Black Friday di Amazon e le nostre segnalazioni sulle offerte più interessanti. Se state cercando un monitor da gaming con risoluzione 1440p a un prezzo molto accessibile, potrebbe interessarvi l'ASUS TUF Gaming VG27AQL5A, che al momento viene proposto con uno sconto del 31%. Se siete interessati potrete accedere alla pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sotto. Il monitor al momento viene proposto a 179 euro, con un risparmio di 80 euro rispetto al prezzo consigliato di 259 euro. Si tratta del minimo storico mai raggiunto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del monitor ASUS TUF Gaming VG27AQL5A

Il VG27AQL5A fa parte della linea TUF Gaming di ASUS, nota per il buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. In particolare, questo modello monta un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione 1440p garantisce tempi di risposta molto rapidi, fino a 0,3 ms GTG, riducendo al minimo ghosting e motion blur. La tecnologia ELMB Sync permette di combinare la riduzione del motion blur con il refresh variabile (VRR), eliminando tearing e artefatti visivi.

Asus Tuf Gaming 2

Il monitor supporta Adaptive-Sync / FreeSync Premium, assicurando compatibilità con GPU AMD e NVIDIA per un gameplay senza interruzioni e privo di tearing. È dotato di altoparlanti stereo integrati, regolazione in altezza e software DisplayWidget Center, che consente di modificare facilmente le impostazioni direttamente dal PC.

