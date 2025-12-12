Hell is Us è scontatissimo su Amazon prima di Natale: acquistalo e mettilo sotto l'albero, è al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione delle offerte pre-natalizie, è presente e disponibile una super promo su Hell is Us che viene messo in sconto del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 38,90€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Hell is Us trasporta il giocatore in una nazione devastata non solo da una feroce guerra civile, ma anche da un fenomeno misterioso che ha liberato nel territorio inquietanti creature soprannaturali. Queste entità, immuni alle armi moderne, rappresentano una minaccia inarrestabile per la popolazione .

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione è uno degli elementi più distintivi del gioco: non esistono mappe, indicatori o bussole a guidare il cammino. Il mondo va scoperto affidandosi completamente all'intuito, osservando l'ambiente, seguendo tracce, forme del territorio e propri istinti. Questo approccio crea un'esperienza immersiva, dove ogni scoperta è autenticamente personale e ogni passo conduce a luoghi inattesi, rinforzando il senso di smarrimento e avventura che caratterizza l'opera.

Il sistema di combattimento richiede strategia e padronanza delle armi disponibili. Spade, asce e lance forgiate appositamente per affrontare le chimere si rivelano fondamentali. Per avere una visione globale complessiva del gioco, dai un'occhiata alla nostra recensione proprio di Hell is Us.