Tomb Raider: Legacy of Atlantis è ancora lontano ma Amazon offre già un costume gratis per Lara Croft

Come abbiamo visto la notte scorsa, una delle maggiori sorprese annunciate durante i The Game Awards è stata Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ovvero il remake del primo capitolo della serie, il quale sembra sia ancora piuttosto distante ma con Amazon Games già pronta a offrire un costume alternativo per Lara Croft.

Si tratta di un'iniziativa per spingere gli utenti a effettuare il collegamento degli account Amazon con quelli Xbox e PlayStation, ma consentendo agli utenti di ottenere una ricompensa interessante, in cambio.

Effettuando il collegamento è possibile ricevere il costume Exclusive Mediterranean Wetsuit Outfit (visibile nell'immagine qui sopra) che potrà dunque essere utilizzato al lancio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis nel corso del 2026.