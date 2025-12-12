Tomb Raider: Legacy of Atlantis è ancora lontano ma Amazon offre già un costume gratis per Lara Croft

Come abbiamo visto la notte scorsa, una delle maggiori sorprese annunciate durante i The Game Awards è stata Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ovvero il remake del primo capitolo della serie, il quale sembra sia ancora piuttosto distante ma con Amazon Games già pronta a offrire un costume alternativo per Lara Croft.
Si tratta di un'iniziativa per spingere gli utenti a effettuare il collegamento degli account Amazon con quelli Xbox e PlayStation, ma consentendo agli utenti di ottenere una ricompensa interessante, in cambio.
Effettuando il collegamento è possibile ricevere il costume Exclusive Mediterranean Wetsuit Outfit (visibile nell'immagine qui sopra) che potrà dunque essere utilizzato al lancio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis nel corso del 2026.
Un costume "da bagno" per Lara Croft
Sembra proprio essere una reinterpretazione della muta da sub utilizzata da Lara Croft in Tomb Raider: Underworld, a cui peraltro dovrebbe collegarsi il nuovo capitolo annunciato la notte scorsa, ovvero Tomb Raider: Catalyst.
Per ottenere il costume è necessario effettuare il login al proprio account Amazon Games ID e collegare questo a un account Xbox o PlayStation attraverso l'uso dei tasti collegati.
Questa azione consentirà di sbloccare il Mediterranean Wetsuit Outfit che risulterà così in vostro possesso e sarà utilizzabile all'interno di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake del primo capitolo che dovrebbe arrivare durante il 2026.
Si tratta ovviamente di un elemento puramente cosmetico, ma considerando il carisma di Lara Croft l'uso di un costume alternativo può risultare interessante per tutti gli appassionati della serie, dunque l'iniziativa è da cogliere al volo.