Divinity è un gioco completamente nuovo che non richiede di conoscere i capitoli precedenti

In base a quanto riferito dal capo dello studio, Swen Vincke, il nuovo capitolo è quello più esteso mai realizzato da Larian, nonché "il Divinity che il team ha sempre voluto realizzare " e che ora, evidentemente, ha i mezzi per fare.

Tra le maggiori novità presentate nel corso dei The Game Awards 2025 c'è stato il raccapricciante trailer di Divinity, che ha presentato il nuovo RPG in sviluppo presso gli autori di Baldur's Gate 3 , che si presenta come la produzione più grande e ambiziosa del team.

Larian Studios ha chiarito qualcosa su Divinity , il nuovo titolo in sviluppo nel team che ha rappresentato una delle maggiori sorprese durante i The Game Awards 2025: il team ha riferito che si tratta di un gioco completamente nuovo , che non richiede la conoscenza dei capitoli precedenti per essere apprezzato.

Non è necessario, ma giocare i precedenti può aiutare

Trattandosi di un capitolo che fa parte di una serie, emerge la domanda su quali siano i suoi collegamenti con i precedenti, considerando anche che Larian dopo l'enorme successo di Baldur's Gate 3 ora si rivolge a un pubblico molto più ampio che potrebbe non conoscere le sue produzioni precedenti.

Divinity a tutti gli effetti non è Original Sin 3 e non ha collegamenti diretti con i capitoli precedenti, dunque non richiede la loro conoscenza per poter essere apprezzato.

Divinity, spiega il team, è "un gioco completamente nuovo che non richiede alcuna esperienza con i precedenti titoli Larian", dunque può essere approcciato da tutti, sebbene abbia comunque la complessità tipica delle produzioni di Larian, e dunque può essere preferibile avere qualche conoscenza al riguardo.

D'altra parte, il mondo di riferimento è lo stesso, dunque chi conosce i capitoli precedenti potrà apprezzare meglio alcuni dettagli sulla storia e sulle caratteristiche dell'universo in cui questo è ambientato.

"Chi ha giocato a Divinity: Original Sin e Divinity: Original Sin 2 potrà godere di una maggiore comprensione e capirne la continuità", spiega il team nella comunicazione ufficiale.