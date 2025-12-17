Divinity sarà ben ottimizzato per non costringervi a comprare nuove RAM ed SSD, visti i costi

I prezzi delle RAM e degli SSD crescono sempre di più e questo è un problema per tutti, anche per Larian Studios , che sta lavorando su Divinity , che intende pubblicare in Accesso Anticipato.

Le parole del CEO di Larian Studios

In un'intervista con TheGamer, il CEO di Larian Swen Vincke ha dichiarato al sito che l'azienda sta affrontando problemi legati al "prezzo della RAM e degli SSD. È come se, letteralmente, non ci fossimo mai trovati in una situazione del genere".

"Questo rovina tutte le previsioni che avevi fatto", spiega, "perché normalmente conosci le curve di progressione dei computer dei giocatori e puoi creare un gioco adeguato all'hardware futuro. Sarà interessante. Significa che molto probabilmente dovremo già fare un sacco di lavoro di ottimizzazione nell'Accesso Anticipato che non avremmo necessariamente voluto fare in quel momento". In questo modo i giocatori non saranno costretti a comprare nuovi SSD e nuove RAM per poter giocare a Divinity sin dall'avvio dell'Accesso Anticipato.

Il problema per tutti, compresi i grandi studi di videogiochi, è che le aziende dedicate all'intelligenza artificiale stanno consumando tutte le risorse tecnologiche disponibili, quindi il prezzo di componenti come le RAM sale. Chiaramente questo dovrà essere tenuto in conto dagli sviluppatori.

Sappiamo poi che Baldur's Gate 3 fu limitato dal motore grafico: per Divinity, Larian ne sta creando uno nuovo.