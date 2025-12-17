Samsung amplia i TV Micro RGB nel 2026: nuova gamma da 55 a 115 pollici in anteprima al CES di Las Vegas

L'espansione non riguarda solo le dimensioni, ma anche un'evoluzione tecnica che Samsung presenta come un nuovo punto di riferimento per qualità visiva e integrazione dell'intelligenza artificiale.

Samsung ha confermato che nel 2026 porterà sul mercato una linea Micro RGB profondamente rinnovata e più estesa . Dopo il debutto del primo modello da 115 pollici nel 2025, l'azienda coreana estenderà la tecnologia a un numero maggiore di formati, coprendo esigenze che vanno dagli spazi domestici più contenuti fino ai grandi ambienti. La nuova gamma includerà modelli da 55, 65, 75, 85, 100 e 115 pollici , con l'obiettivo dichiarato di rendere la tecnologia Micro RGB una vera alternativa di fascia alta all'interno del panorama televisivo attuale.

La nuova gamma Micro-RGB di Samsung

La nuova generazione di TV Samsung integra un chipset di IA dedicato, indicato come Micro RGB AI Engine Pro, che lavora fotogramma per fotogramma per ottimizzare nitidezza, contrasto e resa dei dettagli. Funzioni come il 4K AI Upscaling Pro e l'AI Motion Enhancer Pro intervengono in tempo reale per affinare la definizione e la fluidità delle immagini, soprattutto nei contenuti sportivi e nelle scene in rapido movimento.

Uno dei TV della nuova gamma Micro-RGB di Samsung

Alla base dei nuovi TV Micro RGB c'è un'architettura che utilizza LED rossi, verdi e blu con dimensioni inferiori ai 100 micrometri, in grado di emettere luce in modo indipendente (da non confondere quindi con la tecnologia MicroLED). Questa soluzione consente un controllo molto più preciso della luminosità e del colore rispetto ai tradizionali LCD con retroilluminazione blu o bianca, migliorando purezza cromatica e uniformità dell'immagine.

Uno degli elementi centrali è la gestione del colore. Con la tecnologia Micro RGB Precision Color 100, Samsung dichiara una copertura del 100 per cento dello spazio colore BT.2020, certificata da VDE. Questo risultato è ottenuto grazie a un sistema di dimming RGB più raffinato, pensato per offrire tonalità più realistiche e una luminosità elevata senza compromettere la fedeltà cromatica.

Sul fronte software, la piattaforma Vision AI Companion viene aggiornata e si basa su un'architettura multi agente che combina modelli linguistici di grandi dimensioni con l'assistente vocale Bixby. Le funzioni includono ricerca conversazionale, suggerimenti proattivi e accesso a strumenti basati su IA come la traduzione in tempo reale, gli sfondi generativi e servizi di ricerca avanzata integrati.

Samsung ha inoltre lavorato su aspetti spesso secondari ma decisivi nell'uso quotidiano. La tecnologia Glare Free promette di ridurre in modo significativo i riflessi ambientali, preservando contrasto e leggibilità anche in condizioni di luce complessa. L'audio viene affidato a un sistema che combina Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro e Q Symphony, con l'introduzione, su tutti i TV Samsung del 2026, del nuovo standard Eclipsa Audio per un suono tridimensionale più immersivo.

Il primo contatto con questi modelli avverrà al CES 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio, dove anche LG mostrerà dal vivo l'evoluzione della sua tecnologia Micro RGB. Il 2026 si preannuncia quindi come un anno decisivo per ridefinire gli equilibri del mercato dei televisori di fascia alta.