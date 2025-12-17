Warhammer 40.000: Mechanicus 2 ha un periodo di uscita definito, oltre a un nuovo trailer

Per l'occasione, è stato pubblicato anche un nuovo video che fa da deep dive e spiega meglio diversi aspetti del gioco, consentendo di vedere più nel dettaglio le novità in arrivo con questo seguito.

Annunciato per PC, PS5 e Xbox lo scorso maggio, il gioco rappresenta il seguito diretto dello strategico Warhammer 40.000: Mechanicus , incentrato sulla stessa struttura del predecessore ma con alcuni ampliamenti e approfondimenti alla meccanica basata sulla tattica.

Kasedo Games e il team Bulwark Studios hanno annunciato un periodo di uscita definito per Warhammer 40.000: Mechanicus 2 , che è ora previsto arrivare nel corso della primavera del 2026, in attesa di una data specifica ancora da annunciare.

Più tempo per migliorare il gioco in base ai feedback

Il fatto che Warhammer 40.000: Mechanicus 2 arrivi nella primavera del 2026 significa che c'è stato a tutti gli effetti un posticipo rispetto ai piani iniziali, cosa che viene confermata dagli stessi sviluppatori spiegando di aver avuto bisogno di un po' di tempo extra.

"La nuova finestra di rilascio consentirà al team di perfezionare ulteriormente l'esperienza in risposta alle richieste dei giocatori dopo la demo dello Steam Next Fest", ha spiegato il team Bulwark, facendo anche notare come la demo sia stata una delle più scaricate dell'evento di Steam.

In seguito alla demo, il team ha lavorato anche in base ai feedback ricevuti, puntando ad alcune funzionalità più richieste. Il gioco completo includerà ora un'opzione audio per giocare con il "lingua-technis", il linguaggio macchina binario dell'Adeptus Mechanicus che ha contribuito in modo determinante all'atmosfera distintiva del primo gioco, o con il tradizionale doppiaggio umano ascoltato nella demo.

Anche i sistemi di movimento sono stati migliorati, con un'impostazione opzionale che consente di selezionare automaticamente l'azione "Muovi" quando si passa da un'unità all'altra, creando un miglior flusso d'azione per il gameplay.

Inoltre, il team sta facendo particolare attenzione al miglioramento delle prestazioni e alla stabilità di queste, considerando le preoccupazioni sollevate in sede di demo.