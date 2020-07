Warhammer 40,000: Mechanicus, la recensione

Nella tetra oscurità del un lontano futuro c'è solo la guerra, e i prodotti di Warhammer 40,000 realizzati su licenza, con buona probabilità. Da qualche anno a questa parte infatti, Games Workshop non si è curata poi più di tanto di preservare la proprie proprietà intellettuali regalando la possibilità a tantissimi studi di sviluppo di accedere a storie e personaggi dall'inestimabile valore commerciale. Il brand di Warhammer è infatti conosciuto in tutto il mondo, e l'atmosfera propria dell'intero universo relativo all'hobby ha fatto si che potesse essere declinata in ogni genere videoludico esistente. Abbiamo visto action di buona qualità con Space Marine, hack 'n' slash lenti e ragionati come Inquisitor Martyr, RTS di prim'ordine come i primi due Dawn of War e anche strategici basati su statistiche e numeri come Sanctus Reach diventare ben più che semplici titoli su licenza, quanto piuttosto produzioni capaci di camminare con la sola forza delle proprie game. Bulwark Studios cerca allora di infilarsi in una nicchia di mercato già abusata per questa ambientazione ma con qualche scintilla in grado di accendere la miccia dell'interesse.

La recensione di Warhammer 40,000: Mechanicus parla in questo caso di uno strategico a turni che vede stranamente sparire dalla scena gli space marine, di cui francamente un po' ci eravamo anche stancati, per lasciare spazio a due razze incredibilmente profonde e interessanti come gli Adeptus Mechanicus, ovviamente, e i nefasti Necron. Dopo un lancio di successo su PC, il titolo torna oggi in una nuova edizione comprensiva anche del DLC Heretek, cercando un adattamento per la tecnologia casalinga umana.