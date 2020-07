Apple, tutte le nuove emoji in arrivo nel 2020 su iPhone e iPad

A che cosa serve scrivere, ormai, quando si possono esprimere tutti i propri stati d'animo ed interi discorsi facendo uso delle emoji? E dove quelle esistenti non bastano più, è sufficiente crearne di nuove. Apple ha confermato l'arrivo di nuove emoji entro la fine del 2020.

Nei prossimi mesi, e comunque entro il 31 dicembre 2020, arriveranno dunque su iPhone e iPad 13 emoji inedite, e anche decisamente variegate. Annotiamo la presenza di un Ninja, di un Dodo, di una matrioska, di una moneta, poi ancora di una rappresentazione molto realistica del cuore umano e dei principali organi dell'apparato respiratorio.

L'immagine qui di seguito riportata, comunque, vi mostrerà tutte le nuove emoji in arrivo su iPhone e iPad nel 2020. Ce n'è qualcuna che vi piace in modo particolare, o non si sentiva la mancanza di queste aggiunte? A voi la parola. A proposito di Apple e dei suoi device: sapevate che la batteria dell'iPhone 12 potrebbe essere più piccola di quella dell'iPhone 11?