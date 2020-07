iPhone 12, la batteria sarà più piccola dell'iPhone 11, secondo un rumor

Manca ancora un bel po' all'autunno, e di conseguenza anche al lancio dell'iPhone 12, il prossimo top di gamma di Apple; e tuttavia i fan della Mela hanno un bel da fare nel rincorrere i rumor di queste settimane. Alcuni sono positivi, altri un po' meno: come quello di oggi, stando al quale la batteria sarà più piccola dell'iPhone 11.

Nessuna conferma ovviamente, soltanto indiscrezioni, ma di quelle spiacevoli: la capienza della batteria dell'iPhone 12 avrebbe già ricevuto certificazioni da tre diversi enti, cioè 3C, KTL e Safety Korea. In base alla informazioni disponibili, soltanto iPhone 12 Pro Max avrebbe una batteria dalla capienza superiore a quella dell'iPhone 11, pari a 3.110 mAh (comunque inferiore alla batteria dell'iPhone 11 Pro Max, da 3.969 mAh).

Gli altri modelli dell'iPhone 12 dovrebbero invece avere in dotazione (il condizionale è sempre d'obbligo) una batteria da 2.227 mAh (iPhone 12 da 5,4 pollici), da 2.775 mAh (iPhone 12 Max da 6,1 pollici), di nuovo da 2.775 mAh per l'iPhone 12 Pro da 6,1 pollici. La situazione sarebbe quella qui di seguito riassunta in un pratico elenco:

Apple iPhone 12 (5,4") - A2471 - 2.227mAh

Apple iPhone 12 Max (6,1") - A2431 - 2.775mAh

Apple iPhone 12 Pro (6,1") - A2431 - 2.775mAh

Apple iPhone 12 Pro Max (6,7") - A2466 - 3.687mAh