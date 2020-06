iPhone 12, niente caricabatterie nella confezione: sarà venduto separatamente

Nuove notizie arrivano giusto in queste ore circa l'iPhone 12, il prossimo device di fascia alta che verrà commercializzato da Apple a partire dal prossimo autunno (salvo imprevisti); e proprio alla commercializzazione fa riferimento quella che sembra essere molto più di una semplice voce di corridoio. Stando all'analista Ming-Chi Kuo, iPhone 12 verrà venduto senza un caricabatterie incluso nella confezione.

Né caricabatterie né EarPods, ad essere precisi; è quanto riportato da MacRumors e, nei giorni scorsi, anche da un'altra fonte, Barclays. Tutto sembra dunque collimare: la confezione di iPhone 12, il prossimo autunno 2020, mancherà di alcuni accessori. Kuo ha dichiarato che Apple rilascerà invece un nuovo alimentatore da 20W come accessorio opzionale per gli iPhone, terminando la produzione di quelli da 5W e 18W nel corso dell'anno. Quello nuovo sarà simile ai precedenti, con tanto di USB-C per la ricarica rapida.

L'analista Kuo crede che i costi di iPhone 12 saranno particolarmente alti a causa dell'introduzione della tecnologia 5G, e che l'intenzione della società sia quella di vendere l'iPhone 12 ad un prezzo in linea con quello dello scorso iPhone 11; per fare questo è stato necessario ridurre i costi, eliminando caricabatterie e AirPods.

Siete seccati del fatto che il caricabatterie sarà venduto separatamente, o ritenete che sia un problema marginale? Ricordiamo che vi abbiamo già fornito un articolo con tutto quello che sappiamo sugli iPhone in arrivo nel 2020.