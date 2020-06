Games with Gold luglio 2020: da WRC 8 a Saints Row 2

Luglio 2020 potrebbe rappresentare un mese di importanza capitale per Xbox, considerando le novità che dovrebbero essere in arrivo alla presentazione di Xbox Series X organizzata da Microsoft ma che riguardano un po' tutto l'ecosistema, viste le novità che verosimilmente avranno a che fare anche con PC e Xbox One, dunque ci apprestiamo ad affrontare un periodo emozionante, ma la cosa non è propriamente sottolineata dai giochi gratis del Games with Gold per il mese prossimo. È da un po' di tempo che si parla della mancanza di mordente dei titoli offerti agli abbonati a Xbox Live Gold e purtroppo anche luglio 2020 rientra nel trend visto spesso ultimamente, con quattro giochi che non rientrano proprio nelle wishlist di un gran numero di persone. Resta saldo il principio che che sostiene come al caval donato non si debba guardare in bocca ci mancherebbe, ma è abbastanza evidente come Microsoft abbia alquanto mollato la presa sui Games with Gold da un po' di tempo a questa parte, facendo andare avanti questo programma più per inerzia che come vero e proprio elemento su cui puntare per allargare l'utenza con titoli di grosso calibro.





Come abbiamo già detto varie volte, è chiaro come l'attenzione si sia spostata totalmente su Xbox Game Pass, che rappresenta a questo punto l'offerta veramente imperdibile di Microsoft e la sua arma principale in termini di marketing, considerando in particolare la soluzione Ultimate che comprende anche Xbox Live Gold e dunque si sovrappone completamente a quest'ultimo. In tutto questo, i Games with Gold vanno avanti soprattutto per tradizione più che per spingere gli abbonamenti alle funzionalità online, oltre al fatto che una loro rimozione sarebbe un'opzione sicuramente controproducente per l'effetto negativo che avrebbe sul pubblico. L'idea è che possa emergere una rimodulazione delle offerte per spingere ancora di più su Xbox Game Pass Ultimate e forse qualche informazione in questo senso potrebbe emergere già questa estate, ma vediamo comunque cosa possiamo scaricare durante il mese in arrivo. Ricordiamo, peraltro che tra i Games with Gold di giugno 2020, peraltro piuttosto interessanti, è ancora disponibile Coffee Talk, fino al 15 luglio.