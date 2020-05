Games with Gold giugno 2020: da Shantae and the Pirate's Curse a Coffee Talk

Giugno 2020 si prospetta come un mese importante per il panorama videoludico, nonostante la cancellazione dell'E3 2020, ma questo non toglie che le tradizioni debbano andare avanti come se niente fosse, così come i Games with Gold e i loro giochi gratis. Ci aspettiamo, in effetti, che anche con l'arrivo della next gen i Games with Gold proseguano nel loro percorso standard, continuando ad offrire quattro giochi al mese per tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold, ma con l'entrata in scena di Xbox Series X qualcosa potrebbe cambiare in effetti. Ci ritroveremo con due giochi Xbox Series X e due Xbox One al posto dello schema attuale che prevede due titoli Xbox One e due Xbox 360 in retro-compatibilità? Oppure la compatibilità allargata renderà più fluido il confine tra la prossima console e l'attuale, rendendo sovrapponibili i giochi per One e Series X e continuando a mantenere i due titoli per Xbox 360? È difficile fare previsioni perché tutto il sistema di riferimento è destinato a cambiare con l'arrivo di Xbox Series X, ma questo avverrà probabilmente in maniera graduale e a distanza di vari mesi dal lancio della next gen, dunque per il momento ci aspettiamo un prosieguo senza particolari scossoni dell'offerta attuale.





Del resto, si continua a pensare al possibile destino dei Games with Gold, ormai palesemente schiacciati in un angolo dal predominio di Xbox Game Pass come qualità e abbondanza dell'offerta di titoli per gli abbonati, fino a far pensare a una sorta di assorbimento totale dei titoli gratuiti mensili all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, che potrebbe magari abbassarsi di prezzo rimuovendo l'offerta dei Games with Gold, anche se non sappiamo quanto la cosa possa comunque essere conveniente per gli utenti e per Microsoft stessa, dunque per il momento sono solo speculazioni. Ricordiamo peraltro che fino al 15 giugno resta disponibile Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr per Xbox One, all'interno dell'offerta dei Games with Gold di maggio 2020.