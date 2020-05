Games with Gold maggio 2020: da V-Rally 4 a Warhammer 40.000: Inquisitor

Ci apprestiamo a raggiungere un periodo davvero molto interessante per Xbox, con questo maggio 2020 che si presenta carico di notizie in arrivo, a partire dai giochi Games with Gold del mese che però non rappresentano propriamente delle novità sconvolgenti. Siamo piuttosto abituati, a questo punto, a vedere l'arrivo di giochi non propriamente di altissimo profilo in questi mesi, ma l'andamento altalenante ha portato anche diversi titoli di grande interesse, come abbiamo visto anche in aprile con Project CARS 2 e Fable Anniversary, in particolare. A questo proposito, tra l'altro, ricordiamo che del catalogo appartenente al mese appena passato c'è Knight of Pen and Paper Bundle che è ancora disponibile e continuerà ad esserlo fino al 15 maggio. La mandata di questo mese comprende, come di consueto, due giochi Xbox One e due Xbox 360 ma anche in questo caso si tratta di titoli non propriamente di alto profilo, anche se in grado comunque di offrire esperienze di buona qualità e tipologia variegata.





Prosegue il filone dei racing game, che sembra aver attacchino con particolare tenacia tra i Games with Gold, in questo caso con un V-Rally 4 piacevole ma alquanto oscurato dai giochi Codemasters nel suo ambito, mentre la proposta di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr rappresenta una nota originale che potrebbe risultare molto interessante anche a causa della scarsa diffusione precedente del gioco, mentre appaiono molto validi i giochi Xbox 360 con il mitologico Sensibile World of Soccer e Overlord 2. Nel frattempo, Xbox Live ha recentemente raggiunto un record di 90 milioni di utenti mensili attivi, mentre Xbox Game Pass è arrivato a 10 milioni di abbonati, dunque i servizi Microsoft continuano a procedere a gonfie vele, forse spinti anche dalla difficile situazione attuale che costringe molte persone a rimanere a casa e dunque all'utilizzo dei videogiochi e al multiplayer online come sistema di connessione anche tra le persone in quarantena. Maggio sembra essere inoltre il mese in cui cominceremo a vedere qualcosa di più concreto su Xbox Series X a partire dall'Inside Xbox della prossima settimana, dunque sta iniziando un periodo davvero intrigante.