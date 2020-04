Games with Gold aprile 2020: da Project CARS 2 a Fable Anniversary

Dopo un marzo veramente movimentato, soprattutto per quanto riguarda le nuove prospettiva aperte sul panorama videoludico con la presentazione delle console next gen, torniamo ai ritmi standard con la presentazione dei giochi gratis previsti per aprile 2020 nel catalogo dei Games with Gold. Si tratta, lo ricordiamo, dei giochi scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate, sottoscrizione onnicomprensiva che comprende il Game Pass standard e il Live Gold in un'unica soluzione, oltre al Game Pass per PC. Dopo un mese di marzo composto da giochi piuttosto interessanti anche se non proprio elettrizzanti, aprile prosegue più o meno con lo stesso tono, mettendo insieme quattro giochi che possono interessare utenti caratterizzati da gusti diversi, anche se difficilmente faranno proprio gridare di goduria la maggior parte dei giocatori. Fatto sta che, come abbiamo ormai ampiamente visto e più volte ribadito, quel ruolo di servizio dotato di grande attrattiva è ormai ricoperto da Xbox Game Pass, di cui i Games with Gold sono ormai solo una parte integrante e accessoria all'interno di quel contenitore di massima visibilità che è in particolare Xbox Game Pass Ultimate, la cui convenienza è ormai talmente palese da rendere quasi inutile fare distinzioni. In ogni caso, c'è da dire che Microsoft continua comunque a trovare titoli intriganti da inserire anche nei Games with Gold e questo catalogo di aprile 2020 ne è la prova. Ricordiamo, peraltro, che fino al 15 aprile è ancora possibile scaricare gratuitamente Shantae: Half-Genie Hero, l'action platform 2D di WayForward che consigliamo caldamente nel caso non abbiate ancora effettuato il download.



Project CARS 2 - Xbox One, dal primo al 30 aprile I racing game hanno già una bella rappresentanza nel catalogo dei Games with Gold, ma si tratta di quel tipo di giochi che vanno comunque sempre bene, pertanto non fa male accoglierne un altro, specialmente se di questa qualità. D'altra parte, il primo capitolo era già stato messo a disposizione tempo fa, dunque è anche giusto che arrivi ora anche Project CARS 2 tra i giochi gratuiti degli abbonati a Xbox Live Gold. Il secondo capitolo della serie Slightly Mad è un'evoluzione globale di quanto raggiunto con il primo capitolo, migliorandone alcuni aspetti tecnici ed espandendone i contenuti fino a comprendere oltre 180 auto, più di 140 tracciati e varie nuove implementazioni ad arricchire la simulazione di guida. Tra le caratteristiche principali del gioco troviamo diverse tipologie di fondo stradale a seconda del tipo di gara e di modalità, che vanno dunque dall'asfalto standard alle piste bagnate, fino al fango e al ghiaccio, oltre a una rinnovata simulazione della fisica e del modello di guida. Il tutto è reso ancora più realistico e stimolante anche dal meteo dinamico che caratterizza le corse, in grado di variare ulteriormente l'esperienza di guida. Dopo il lungo lavoro svolto sul primo, questo Project CARS 2 si presenta un po' come il gioco di guida completo, sia come quantità di contenuti che di tipologie di corsa.



Knights of Pen and Paper Bundle - Xbox One, dal 16 aprile al 15 maggio L'esperienza bizzarra di questo mese tra i Games with Gold è rappresentata sicuramente da Knights of Pen and Paper Bundle, che raccoglie i due capitoli della serie in un'unica soluzione, dando così modo di sperimentare l'esperienza completa di questo bizzarro meta-gioco di ruolo. Perché "meta"? Perché si tratta di un gioco che mette in scena un gioco di ruolo, ovvero ci troviamo a un tavolo con un master che ci illustra la storia, mentre insieme ad altri compagni cerchiamo di avanzare per le avventure proposte dal nostro narratore onnisciente secondo le regole tipiche degli RPG Pen and paper. Si tratta dunque di scegliere i nostri compagni di gioco, creare dunque un party sia come veri e proprie persone che prenderanno parte al gioco intorno al tavolo sia per quanto riguarda i personaggi che questi interpretano poi sullo sfondo, mentre l'avventura si dipana tra dungeon e ambientazioni varie, scegliendo tra diversi caratteri, generi e poi razze e specializzazioni per quanto riguarda gli avatar nel gioco di ruolo. Al di là dell'avventura stessa, quello che risulta il vero spasso in Knights of Pen and Paper sono i continui commenti dei giocatori intorno al tavolo, che ironizzano costantemente su quanto accade, mentre il tono faceto invade anche quel che accade nei dungeon e porta gli stessi mostri a scherzare sulle regole standard degli RPG in una sorta di commedia.



Fable Anniversary - Xbox One e Xbox 360, dal primo al 15 aprile Tanto tempo fa, quando Lionhead era ancora un'entità viva e vegeta, Fable rappresentava una delle serie simbolo di Xbox, donando alla lineup dei first party Microsoft dei giochi dall'atmosfera davvero unica. Con l'abbandono di Peter Molyneux si è persa in gran parte la magia del gioco, che tuttavia può essere recuperata giocando a Fable Anniversary, la versione riveduta e corretta dell'originale, con aggiornamenti applicati alla grafica e a vari altri aspetti del gioco. Il primo capitolo della serie non ha proprio mantenuto tutte le roboanti promesse fatte all'epoca da Molyneux, ma non si può negare che sia un gioco dotato di grande fascino e in grado di rappresentare ancora adesso un'avventura affascinante da vivere fino in fondo, anche dotata di elementi molto originali e alcuni che non sono facilmente riscontrabili in altri titoli, nonostante il genere si sia evoluto e ormai comprenda esperienze veramente disparate. Questo vale ancora di più per Fable Anniversary, ovviamente, visto che la rielaborazione profonda effettuata sul comparto grafico lo rende ancora perfettamente godibile, sia su Xbox 360 che su Xbox One, grazie anche all'ottimo lavoro nell'emulazione in retrocompatibilità. Insomma, si tratta tutto sommato dell'introduzione più interessante di questo mese su Games with Gold e speriamo vivamente che sia il preludio di qualche novità sul fronte della serie, con quel vociferato Fable 4 che periodicamente torna fuori nelle voci di corridoio ma che sembra non realizzarsi mai.