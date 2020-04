Huawei P40, Pro e Lite: quando sarà il momento migliore per acquistarli?

Huawei P40, Pro e Lite sono finalmente in dirittura d'arrivo, e trattandosi dei nuovi smartphone top di gamma della società sono moltissimi i clienti interessati all'acquisto. Ma quando sarà il momento migliore per acquistarli? Partendo da questa domanda fondamentale, nelle scorse ore un analista ha provato a rispondere.

L'analista in questione, che fa parte della redazione di Idealo, portale specializzato nello studio dell'andamento dei prezzi di vari prodotti sul mercato, ha le idee abbastanza chiare in proposito: a quanto pare il prezzo di Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Lite sarà destinato a scendere già nei prossimi mesi. Huawei P40, in particolare, dovrebbe vedere una discesa del suo prezzo di listino del 15% già dopo i primi due mesi dal lancio sul mercato, con un decremento del 25% in un periodo compreso tra il quarto e il settimo mese. Il prezzo tornerà a salire attorno a Natale 2020, per poi ridiscendere nuovamente (e senza più risalite) da gennaio 2021 in poi.

Huawei P40 Pro avrà invece un calo meno rapido e più costante, che inizierà però in modo vistoso tra il settimo e il nono mese di presenza sul mercato, quando si aggirerà su un decremento del 30%. Per Huawei P40 Lite, infine, sarà sufficiente attendere un paio di mesi dal lancio sul mercato per poter risparmiare già un terzo del suo prezzo; dal sesto mese in poi riprenderà poi nuovamente a scendere.

Le analisi che vi abbiamo riportato si basano sullo studio dell'andamento di mercato dello smartphone precedente di Huawei, cioè Huawei P30. Chiaramente da allora molte cose sono cambiate, tra tutte l'assenza di servizi e delle app Google che potrebbero spingere gran parte dell'utenza occidentale a passare altrove.